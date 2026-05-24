Πικετοφορία αλληλεγγύης του ΚΚΕ για την Κούβα

Με σύνθημα “Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης”, η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ διοργανώνει πικετοφορία αλληλεγγύης στην Κούβα, την Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους (έξω από την Εθνική Τράπεζα).

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας, σε συνέχεια των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας κ.α. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός εδώ και μήνες κλιμακώνει τα μέτρα του βάρβαρου αποκλεισμού της Κούβας, για να γονατίσει το λαό της, στερώντας του τα καύσιμα, την ενέργεια, τα τρόφιμα, ακόμα και τα στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη.

Ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος και αντέχει εδώ και 67 χρόνια αγωνιζόμενος ενάντια σε ‘θεούς και δαίμονες’, γιατί έχει επαναστατικές παρακαταθήκες, γιατί υπερασπίζεται τις κοινωνικές κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στην εργασία, στην μόρφωση, στην υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Αντέχει, γιατί έχει την αλληλεγγύη των λαών από όλο τον κόσμο”.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καταδικάζουν “τον αποκλεισμό, τη διαρκή υπονόμευση και την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα και τον λαό της”, εκφράζουν “με όλους του τρόπους την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και τον κουβανικό λαό” και απαιτούν: “Να αρθούν τώρα όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει. Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στο Ραούλ Κάστρο και την ηγεσία της Κούβας. Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ‘κρατών χορηγών της τρομοκρατίας’, που έχει στήσει το ΥΠ.ΕΞ των ΗΠΑ, για να επιβάλλει οικονομική ασφυξία στο νησί της επανάστασης”.

Καταλήγοντας, η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ παρατηρεί: “Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά στο όνομα των δεσμεύσεων σε ΗΠΑ/ ΝΑΤΟ/ ΕΕ. Να πάρει τώρα θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα! Θα μας βρουν μπροστά τους! Να μην τολμήσουν οι ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!

Παράλληλα, συμμετέχουμε στη συλλογή υπογραφών στήριξης της Κούβας. Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, όλο το λαό να καταδικάσει τον αποκλεισμό, τη διαρκή υπονόμευση και τις απειλές ενάντια στην Κούβα και τον λαό της. Να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον κουβανικό λαό”.