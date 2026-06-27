ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για Πύργος – Τσακώνα: “Παραμένει στα χαρτιά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης ΝΔ”

Επικρίνοντας την κυβέρνηση της Ν.Δ., η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ παρατηρεί:

“Σήμερα ο υπουργός Υποδομών επισκέφθηκε τη Μεσσηνία. Ήρθε, συναντήθηκε, φωτογραφήθηκε. Και η μεγάλη είδηση; Ότι το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, με απλά λόγια: δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε πώς, αλλά κάποτε, κάπου, κάποιος θα αποφασίσει.

Προεκλογικά, η Ν.Δ. διαβεβαίωνε ότι το έργο θα προχωρήσει άμεσα. Σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η μόνη ανακοίνωση είναι ότι εξακολουθεί να αναζητείται η τελική λύση και να αναμένονται εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πολίτες της Μεσσηνίας και της Ηλείας έχουν ακούσει πολλά «θα» χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί εγκεκριμένη χρηματοδότηση ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Οι Μεσσήνιοι δεν χρειάζονται άλλες μελέτες, άλλες παραπομπές και άλλες υποσχέσεις. Χρειάζονται έναν σύγχρονο και ασφαλή δρόμο, που θα προστατεύει ανθρώπινες ζωές και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, μια κρίσιμη υποδομή που θα σώσει ζωές, θα τονώσει την οικονομία και θα αλλάξει το μέλλον της περιοχής”.