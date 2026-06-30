Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας για την Παλαιστίνη

Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με θέμα “Γάζα – Εκεί που δοκιμάζεται η ανθρωπότητα”, οργανώνει η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, στο DOC Cafe (Κουτσομητοπούλου 6).

Θα μιλήσουν οι Γιάννης Πανταζόπουλος και Γιώργος Τσίρης, μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla και η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τομεάρχισσα Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση – πρόσκληση της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρεται: “Η κυβέρνηση Νετανιάχου πραγματοποιεί μια ανείπωτη γενοκτονία μπροστά στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας. Οι ΗΠΑ δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ συνυπογράφουν την τελική λύση. Ευρωπαϊκές και άλλες κυβερνήσεις σιωπούν μπροστά σε αυτήν την καταστροφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντιδρά, στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, απέναντι σε κάθε σχέδιο εξόντωσής του. Γιατί η ελευθερία και το δικαίωμα στη ζωή είναι αγαθά αδιαπραγμάτευτα”.