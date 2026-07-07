“Λαϊκή Συσπείρωση” Δήμου Καλαμάτας: Ζητεί άμεσο καθαρισμό των 17 στρεμμάτων στον Κορδία

Και ζητεί “άμεσο και καθολικό καθαρισμό της έκτασης των 17 στρεμμάτων με ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου, πριν θρηνήσουμε θύματα από κάποια πυρκαγιά. Επιτάχυνση των διαδικασιών για την πραγματική διαμόρφωση του χώρου”.

Σε ανακοίνωσή της η “Λαϊκή Συσπείρωση” αναφέρει:

“Η εγκατάλειψη των 17 στρεμμάτων στον Κορδία εκθέτει τη δημοτική αρχή. Απαιτείται άμεσος καθαρισμός του χώρου, γιατί υπάρχει κίνδυνος μεγάλης πυρκαγιάς μέσα στην πόλη. Η κατάσταση στην έκταση των 17 στρεμμάτων στη Δυτική Παραλία (Κορδίας), ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και τα γήπεδα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Μεσσηνίας, αποτελεί μνημείο αδιαφορίας και προκλητικής καθυστέρησης από την πλευρά της δημοτικής αρχής Καλαμάτας.

Ο χώρος παραμένει εντελώς ακαθάριστος, πνιγμένος στα ξερά χόρτα, στα καλάμια και τα σκουπίδια. Μέσα στην αντιπυρική περίοδο, η δημοτική αρχή αφήνει μια τεράστια έκταση δίπλα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε χώρους συναυλιών, σε σπίτια, σε χώρους εργασίας να μετατραπεί σε εστία πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα που αν κάποιος πολίτης δεν δηλώσει το οικόπεδο στα «ακαθάριστά οικόπεδα» θα έχει πρόστιμο 100 ευρώ και αν δεν το καθαρίσει 500 ευρώ, η δημοτική αρχή αφήνει ένα τέτοιο χώρο στο έλεος της φωτιάς και της καταστροφής.

Παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες και τις εγκρίσεις κονδυλίων στα χαρτιά, η πραγματικότητα που αντικρίζουν καθημερινά οι κάτοικοι της πόλης είναι τελείως διαφορετική και άκρως επικίνδυνη. Την ίδια ώρα περισσεύουν τα πανηγύρια για το έργο της ανάπλασης, ύψους 960.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος», που καρκινοβατεί στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για ένα έργο (χώρος πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού) που όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε συμφωνήσει εδώ και μια δεκαετία και παρουσιάζεται σαν κάτι καινούργιο και πρωτότυπο.

Οι φωτογραφίες που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της κατάστασης. Δείχνουν το μέγεθος της εγκατάλειψης μιας περιοχής που θα έπρεπε ήδη να αποτελεί πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής που μπορεί να διαμορφωθεί με τα συνεργεία και τους επιστήμονες που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας. Αυτό όμως δεν αποτελεί βούληση της δημοτικής αρχής. Αυτή η εικόνα του πάρκου έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό που έπραξε η δημοτική αρχή Πάτρας, όταν παρέδωσε το Νότιο και Βόρειο Πάρκο (πράσινο, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομος, πρόσβαση στην παραλία, χώρος εκδηλώσεων κ.α.) με τα δικά της συνεργεία, με τους εργαζόμενους του Δήμου, μακριά από εργολάβους που ήθελαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για το ίδιο έργο”.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” Καλαμάτας απαιτεί: “Άμεσο και καθολικό καθαρισμό της έκτασης των 17 στρεμμάτων με ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου, πριν θρηνήσουμε θύματα από κάποια πυρκαγιά. Επιτάχυνση των διαδικασιών για την πραγματική διαμόρφωση του χώρου. Με τα συνεργεία του Δήμου μπορούν να γίνουν πολλά και να δοθεί ο χώρος προς χρήση στην νεολαία και τους δημότες της Καλαμάτας. Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης. Ο χώρος πρέπει να αποδοθεί στον λαό και τη νεολαία της πόλης ως ελεύθερο, δωρεάν αστικό πάρκο, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπορευματοποίηση. Η προστασία της ζωής των πολιτών και η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων αναψυχής δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα δεηθεί η δημοτική αρχή να πράξει τα αυτονόητα”.