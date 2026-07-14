Εννέα Μεσσήνιοι στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Εννέα πρόσωπα μεσσηνιακής καταγωγής περιλαμβάνονται στα 400+1, που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

“Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου σηματοδοτεί την επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. για ένα νέο μοντέλο πολιτικής συμμετοχής. Μια πολιτική συμπαράταξη ανοιχτή στην κοινωνία, που δημιουργεί χώρο για πολίτες με γνώση, εμπειρία, κοινωνική αναφορά, διάθεση προσφοράς και συμμετοχής. Για ανθρώπους που θέλουν να είναι μέρος της αλλαγής και όχι απλοί παρατηρητές των εξελίξεων”, αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ και παρατηρούν: “Τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία, για την κοινωνία. Να συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται η Ελλάδα”.

Τα πρόσωπα μεσσηνιακής καταγωγής του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ είναι:

1) Αντωνοπούλου Μαριζέτα, με καταγωγή από την Κυπαρισσία. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στη “Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία”. Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής/Παιδί 7 Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ.

2) Καραμπίνης Ανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

3) Κλαμπατσέα Ειρήνη, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Χωρικός Σχεδιασμός Δομημένο Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη ΕΜΠ.

4) Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος/ Msc Περιβ. Μηχανικής.

5) Παπαδοπούλου Άννα, με καταγωγή από την Σκάλα. Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

6) Πετρόπουλος Γιώργος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ.

7) Πώρος Σπύρος , Φωτογράφος.

8) Σακελλαροπούλου Βιργινία, Πρώην Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου.

9) Σινάπη Μαρίσια, Πολιτικός Επιστήμονας.