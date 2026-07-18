“Ζεσταίνονται” οι κομματικοί μηχανισμοί στη Μεσσηνία: Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών

Τις μηχανές τους “ζεσταίνουν” τα κόμματα για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ιδιαίτερα αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να διεξαχθούν τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο. Η χώρα έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και τα κόμματα, παλιά και νέα, ετοιμάζουν τις εκλογικές λίστες, αναζητώντας υποψηφίους βουλευτές με αναγνωρισιμότητα.

Η “Ε” παρουσιάζει σήμερα πληροφορίες που υπάρχουν από τα κόμματα, για τους υποψηφίους βουλευτές της Μεσσηνίας που φέρονται ως σίγουροι ή ακούγονται στους κομματικούς διαδρόμους και στην κοινωνία.

Στη Νέα Δημοκρατία σίγουροι υποψήφιοι βουλευτές είναι ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο βουλευτής Περικλής Μαντάς. Ερωτηματικό αποτελεί ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος παραμένει στη Ν.Δ., αλλά φέρεται να ακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και να είναι υποψήφιος στο κόμμα του, αν και όποτε ανακοινωθεί.

Σίγουρες δείχνουν και οι γυναικείες υποψηφιότητες, της πολιτικής επιστήμονα Μαριλένας Γυφτέα, της επιχειρηματία Πέγκυς Νίκα - Παναγάκου και της δικηγόρου Πορφυλένιας Κανελλοπούλου.

Πολύ κοντά είναι επίσης η υποψηφιότητα του δικηγόρου Σωτήρη Φωτέα, γιου του αείμνηστου πρώτου αιρετού νομάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη Φωτέα, ενώ ακούγεται και το όνομα του αντιδημάρχου Καλαμάτας Ανάσταση Σκοπετέα. Ο γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης που “έπαιξε” το όνομα του, δηλώνει πως παραμένει αυτοδιοικητικός.

Στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ως σίγουρες φέρονται οι υποψηφιότητες του Παναγιώτη Αδαμόπουλου, του Γιάννη Πάζιου και του Μενέλαου Γερονικολού. Ακόμα, κυκλοφορούν τα ονόματα του αντιδημάρχου Τριφυλίας Βασίλη Αθανασόπουλου, του αντιδημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Λίγγρη και του οικονομολόγου Γιάννη Διονυσόπουλου. Οσον αφορά τις γυναικείες υποψηφιότητες ακούγονται τα ονόματα της φυσικού Κωνσταντίνας Πιέρρου, της εκπαιδευτικού Σοφίας Πουλοπούλου και της πρώην αντιπεριφερειάρχη Ντίνας Νικολάκου.

Στην ΕΛΑΣ, στο νέο κόμμα Τσίπρα, επίσημες συζητήσεις για υποψηφιότητες και ψηφοδέλτια δεν έχουν γίνει. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι του ανεξάρτητου βουλευτή – μέχρι πρότινος προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, του περιφερειακού συμβούλου Μανώλη Μάκαρη και του πρώην υπεύθυνου των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιου Γεωργόπουλου.

Για τις γυναικείες υποψηφιότητες λόγος γίνεται για τα στελέχη της ΕΛΑΣ Αννα Παπαδοπούλου με καταγωγή από την Σκάλα και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, με καταγωγή από την Κυπαρισσία, καθώς επίσης η πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Βεργινάδη, ενώ ενδιαφέρον δείχνει η πρώην περιφερειακή σύμβουλος Δήμητρα Λυμπεροπούλου.

Στην “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, το κόμμα Καρυστιανού, ως βέβαιοι υποψήφιοι φέρονται ο γιατρός – χειρουργός και περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο ηθοποιός Γιάννης Δρίτσας, ενώ ακούγεται και η Σοφία Χαϊδεμένου.

Στο ΚΚΕ κυριαρχεί το θέμα, αν υπάρχει ή όχι ασυμβίβαστο, να είναι υποψήφιος ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος και ετοιμάζεται ανανέωση σε πρόσωπα, ενώ ακούγεται και το όνομα του δημοτικού συμβούλου – επικεφαλής στη “Λαϊκή Συσπείρωση” Δυτικής Μάνης, Αρη Κομπότη.

Στο νέο κόμμα Σαμαρά που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά καταγράφεται έντονη κινητικότητα, ως υποψήφιοι φέρονται ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Κώστας Ζωντανός, η πρώην αντιπεριφερειάρχης Αννα Καλογεροπούλου και ο πρώην αντιδήμαρχος Οιχαλίας Γιάννης Παπαδόπουλος.

Στη “Φωνή Λογικής”, στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, υποψήφια βουλευτής αναμένεται να είναι η συνταξιούχος εκπαιδευτικός Χριστίνα Χρηστίδου – Πλεμμένου.