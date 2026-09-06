Πέγκυ Νίκα για ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη: "Η εικόνα προκαλεί οργή"

"Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιχειρηματίας και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία Πέγκυ Νίκα - Παναγάκου.

Και συνεχίζει: "Μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, διατέθηκε προσωρινά ένα άλλο όχημα για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Ωστόσο, η εμφανώς κακή και προβληματική κατάστασή του δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την καταλληλότητά του.

Η Δυτική Μάνη είναι μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις, δύσκολο και σε πολλά σημεία επικίνδυνο οδικό δίκτυο, συνεχείς στροφές και αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά ενός ασθενούς προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα όχημα για το οποίο γεννώνται αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες της διαδρομής.

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές «λύσεις ανάγκης». Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής έχουν δικαίωμα σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, ικανό να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της Δυτικής Μάνης".

Στη συνέχεια αναφέρει:

"Ζητούμε άμεσα:

• επίσημη και σαφή ενημέρωση για τον τεχνικό έλεγχο, την καταλληλότητα και την ασφάλεια του συγκεκριμένου ασθενοφόρου,

• την άμεση αντικατάστασή του, εφόσον δεν πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές,

• συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση της διακομιστικής κάλυψης,

• μόνιμη και αξιόπιστη κάλυψη της Δυτικής Μάνης με σύγχρονο ασθενοφόρο και επαρκές προσωπικό".

Και καταλήγει:

"Δεν αρκεί να περιγράφουμε το πρόβλημα ούτε να το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά με μια προσωρινή διευθέτηση. Χρειάζονται υπεύθυνοι, σαφές χρονοδιάγραμμα και έλεγχος αποτελέσματος. Δεν πρόκειται για πολυτέλεια. Πρόκειται για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η Δυτική Μάνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας".