Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τη γεώτρηση στο Χανδρινού

Αναφερόμενοι στο ιστορικό καταγράφουν ότι “στην Τ.Κ. Χανδρινού υπήρχε ιδιωτική γεώτρηση που χρησιμοποιούνταν για αρδευτικούς σκοπούς. Η γεώτρηση απαλλοτριώθηκε υπέρ του υπουργείου Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας – Πύλου – Μεθώνης. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι υδροφόρες της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο αντλούσαν νερό από τη συγκεκριμένη γεώτρηση για τη διαβροχή δρόμων, επιχωμάτων και χωμάτινων επιφανειών του εργοταξίου. Μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και το εξώδικο του Σωματείου Άρδευσης «Κότινος», η άντληση σταμάτησε προσωρινά.

Οκτώ μήνες αργότερα οι αντλήσεις ξεκίνησαν ξανά. Τότε αποκαλύφθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε εκδώσει άδεια χρήσης νερού προς την κοινοπραξία για βιομηχανική χρήση, μέσα σε λίγους μήνες, επιτρέποντας άντληση έως 75.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως για τις ανάγκες του εργοταξίου. Ενώ και οι ίδιοι οι κάτοικοι έχουν υποδείξει εδώ και μήνες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων για εργασίες, όπως η διαβροχή δρόμων και επιχωμάτων”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ υποστηρίζουν πως “η υπόθεση αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα, για τη διαχείριση ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού, σε μια περίοδο που η λειψυδρία, δηλαδή η αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει την πρόσβαση του λαού στις αναγκαίες ποσότητες νερού, εντείνεται ως αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των απαραίτητων έργων υποδομής. Από τη μια οι κρατικές υπηρεσίες προειδοποιούν για τη διαρκή πίεση στους υδάτινους πόρους και από την άλλη «εν μια νυκτί», παραδίδουν τεράστιες ποσότητες νερού της περιοχής στους κατασκευαστικούς ομίλους”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ προσθέτουν ότι “την ίδια στιγμή που εγκρίνεται σε σύντομο χρόνο η χρήση μιας γεώτρησης για εργοταξιακές ανάγκες, μεγάλα αρδευτικά έργα της Πελοποννήσου, που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν νερό σε χιλιάδες παραγωγούς και να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή, παραδίδονται σε πανάκριβες ΣΔΙΤ, παραμένουν επί χρόνια ημιτελή, βαλτωμένα σε μελέτες, χρηματοδοτήσεις και συνεχείς παρατάσεις ή αφήνονται να απαξιώνονται πριν ακόμη ολοκληρωθούν. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πολιτικής που αντιμετωπίζει το νερό όχι ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως μέσο εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας”.

Τέλος, ρωτούν τον υπουργό: “Με ποια επιστημονικά δεδομένα κρίθηκε ότι η άντληση έως 75.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως δεν επηρεάζει τον υδροφορέα, τις γειτονικές υδροληψίες, τις πηγές της περιοχής και την ύδρευση των οικισμών. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε: Να σταματήσει η χρήση της γεώτρησης για βιομηχανική – εργοταξιακή άντληση, και να παραδοθεί στους κατοίκους της περιοχής για αρδευτική χρήση, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα έλλειψης νερού. Να διασφαλιστεί η προστασία και η συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής”.