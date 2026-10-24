Επίσκεψη Σακελλαρίδη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: Επέκρινε την κυβέρνηση για τα προβλήματα ΕΣΥ

Τα σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με την υποχρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας, με τις θέσεις γιατρών που προκηρύσσονται να μην έχουν ζήτηση, λόγω της υποχρηματοδότησης, των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών εργασίας, διαπίστωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε επίσκεψή του χθες στο Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι είναι δομικά τα προβλήματα, πως είναι ζήτημα οικονομικής φύσης κι έχει να κάνει με τα κίνητρα κι επέκρινε την κυβέρνηση της Ν.Δ. που στέλνει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα.

Σε συνάντηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, ενημερώνοντας τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου επισήμανε ότι την κατάρρευση δημοσίων δομών υγείας και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας, παρατηρώντας ότι δεν είναι ελκυστικό το Δημόσιο για γιατρούς και νοσηλευτές και πως ο ιδιωτικός τομέας έχει καλύτερους μισθούς.

Ενημέρωσε ότι κρατάει, αντέχει το Νοσοκομείο Καλαμάτας και πως είναι το μεγαλύτερο Νοσοκομείο στην Πελοπόννησο μετά το Ρίο.

Επικεντρώθηκε στην υποστελέχωση με τη μία Παθολογική Κλινική με 45 κλίνες, από τις δύο με 80 που είχε, σημείωσε ότι “έγινε προκήρυξη για 5 παθολόγους και δεν υπάρχει ενδιαφέρον” και ζήτησε να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα, κυρίως επιδότηση ενοικίου.

Η κ. Μάλλιου είπε πως και άλλα τμήματα είναι υποστελεχωμένα και μίλησε για μεγάλο πρόβλημα στα Επείγοντα, ενώ ζήτησε προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων, αύξηση στους μισθούς των γιατρών και χάρτη υγείας της Μεσσηνίας που θα απεικονίζει τις ανάγκες του νομού.

Ο εκπρόσωπος των γιατρών στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μανώλης Μάκαρης αναφέρθηκε στα προβλήματα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, επισημαίνοντας πως είναι αναγκαίο. Ενημέρωσε ότι υπάρχει δωρεά για ανακαίνιση των Επειγόντων του Νοσοκομείου και αναρωτήθηκε με ποιους γιατρούς θα λειτουργήσουν.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης παρατήρησε ότι “είναι δομικά τα προβλήματα. Υπάρχουν σε όλο το ΕΣΥ και πολύ περισσότερο στα Νοσοκομεία της περιφέρειας”. Επισήμανε πως “το μείζον είναι ότι δεν έχουν ζήτηση οι θέσεις γιατρών που προκηρύσσονται και οι γιατροί πάνε στην Κύπρο, σε χώρες της Ευρώπης και στον ιδιωτικό τομέα”.

Εξήγησε ότι “είναι ζήτημα οικονομικής φύσης, έχει να κάνει με τα κίνητρα. Με το στεγαστικό ζήτημα που υπάρχει, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο”.

Επικρίνοντας την κυβέρνηση, σημείωσε πως “από τους υπουργούς Υγείας υπάρχει προκατάληψη υπέρ του ιδιωτικού τομέα, στέλνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά ιατρεία. Με τις μεγάλες αναμονές στον δημόσιο τομέα της υγείας αναγκάζεται ο κόσμος να προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα, είναι έμμεση ιδιωτικοποίηση”.

Ο κ. Σακελλαρίδης είπε ότι επισκέπτεται κάνει διακοπές στη Μεσσηνία, έχει μεγάλη ανάπτυξη και παρατήρησε πως “αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες περίθαλψης. Δεν είναι τόσο οι μισθοί, όσο οι συνθήκες εργασίας που είναι εξοντωτικές”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Δημήτρης Τσιλίκας ενημέρωσε ότι “λειτουργούμε με οργανόγραμμα του 2012, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και υπάρχουν νέες μονάδες”. Επισήμανε ότι “εκτός των γιατρών υπάρχουν 180 κενές οργανικές θέσεις” και σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Οι εργαζόμενοι με προγράμματα (ΟΑΕΔ, 55 – 67 ετών της ΔΥΠΑ κλπ.) είναι ίσοι σε αριθμό με τους μόνιμους. Το Ακτινολογικό με τον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο δουλεύει με το μισό προσωπικό. Δεν έρχονται, γιατί θα είναι απανωτές οι βάρδιες. Το ίδιο γίνεται και με τα εργαστήρια, μικροβιολογικό και άλλα”.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων ζήτησε να ενταχθούν και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο ανθυγιεινό επίδομα, καθώς και οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί θαλάμων και οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια.

Ο διοικητικός υπάλληλος Χρήστος Αναστασόπουλος παρατήρησε ότι “δεν περισσεύει κανείς, ο καθένας βάζει το λιθαράκι του στη λειτουργία του Νοσοκομείου. Και η Διοικητική Υπηρεσία. Το διοικητικό προσωπικό μπαίνει ή προσπαθούν να μπει και τη νύχτα. Το 50% των υπαλλήλων δεν είναι μόνιμοι”.

Γ.Σ.