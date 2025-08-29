Βουλευτές Ν.Δ. ζητούν επανεξέταση της διαδικασίας παραχώρησης αιγιαλού – Υπογράφει και ο Μαντάς

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, δεκατέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με την οποία ζητούν να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης περιόδου σύσκεψη στο υπουργείο, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον ν.5092/2024.

Στην επιστολή τους, οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ήρθε να διορθώσει χρόνιες αδυναμίες και κενά δεκαετιών, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί μια σημαντική και θετική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Παράλληλα, σημειώνουν το έντονο ενδιαφέρον τους για την αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου πλαισίου, τόσο από την άποψη της οικονομικής αποτελεσματικότητας, όσο και από την άποψη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, τονίζουν ότι κάθε δημόσια πολιτική χρήζει συστηματικής αξιολόγησης, ενώ οι ίδιες οι κοινωνίες των περιφερειών τους είχαν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν πιο συγκεκριμένες απόψεις που αξίζει να αποτυπωθούν και να ληφθούν υπόψη, ενώ παράλληλα προτείνουν η συζήτηση να εμπλουτιστεί με την παρουσίαση επιπλέον στοιχείων και αναλύσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Ειδικότερα όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση της πρώτης περιόδου εφαρμογής του ν.5092/2024 μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθολογικής και δίκαιης αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, προς όφελος της οικονομίας, των τοπικών κοινωνιών και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τη Μεσσηνία, καθώς συνδέεται άμεσα με την απλή χρήση αιγιαλού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τον τουρισμό – δύο τομείς που γνωρίζουν μεγάλη και συστηματική ανάπτυξη τόσο στη Μεσσηνία όσο και στη νότια Πελοπόννησο. Η διαμόρφωση ενός σαφούς, ισορροπημένου και δίκαιου πλαισίου παραχώρησης για τον αιγιαλό συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στη στήριξη των επενδύσεων και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε κατοίκους και επισκέπτες, με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Επιπλέον, η Μεσσηνία διαθέτει έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εκτεταμένες παραλιακές ζώνες και έντονη παρουσία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση. Η ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση του αιγιαλού, μέσω μιας προσέγγισης που ισορροπεί αποτελεσματικά ανάμεσα αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου χαρακτήρα του αιγιαλού, αφετέρου στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της τοπικής οικονομίας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, καθιστώντας τη Μεσσηνία και τη νότια Πελοπόννησο ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές: Χρ. Αλεξοπούλου (Αχαΐα), Γ. Βρεττάκος (Β’ Πειραιώς), Β. Γιόγιακας (Θεσπρωτία), Αθ. Ζεμπίλης (Εύβοια), Σ. Κεδίκογλου (Εύβοια), Σπ. Κουλκουδίνας (Πιερία), Σπ. Κυριάκης (Πρέβεζα), Π. Μαντάς (Μεσσηνία), Χρ. Μπουκώρος (Μαγνησία), Ι. Οικονόμου (Φθιώτιδα), Ν. Παναγιωτόπουλος (Καβάλα), Μ. Σούκουλη – Βιλιάλη (Κορινθία), Χρ. Τριαντόπουλος (Μαγνησία) και Σπ. Τσιλιγγίρης (Ξάνθη).