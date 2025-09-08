Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ: “Βεντάλια” μέτρων για εκλογές το ‘26;

Γενναίες φοροαπαλλαγές με άξονα την οικογένεια και κλιμακωτό κριτήριο τον αριθμό τέκνων, σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν πρώτη κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, αλλά και μείωση φορολογικών συντελεστών, αποτελούν τον πυρήνα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μέτρα που στοχεύουν στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης, αλλά και με έντονη… οσμή πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, εάν τελικά η κυβέρνηση δεν καταφέρει να αντέξει τους κραδασμούς της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της ακρίβειας.

“Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω. Είμαι για να μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη. Αυτά έλεγα από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση τότε ως πρόεδρος της ΝΔ. Την ημέρα που συνυπογράφαμε μαζί τη συμφωνία αλήθεια που έμελλε να βγάλει τη χώρα από την κρίση”, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας την ομιλία του.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΤΑ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι σταθμός στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. “Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο πετυχημένη” υπογραμμίζοντας ότι σε όσα εξαγγέλθηκαν στην πορεία “θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί (βλ. επιστροφή ενοικίου)”.

“Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Είναι μια παρέμβαση, αυτή μόνο, 1,6 δισ. ευρώ. Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκ φορολογούμενους”.

Ειδικότερα:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

“Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους”, τόνισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ

“Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ”, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

“Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων”.

Για τον ΕΝΦΙΑ σημείωσε: “Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας. Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους. Καταργείται εντελώς το 2027”.

Επίσης είπε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. “Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ”.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

“Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται, προσωπική διαφορά τέλος”, είπε ο κ. Μητσοτάκης. υπογραμμίζοντας που προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

-Μειώνονται επίσης τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικίας και για αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

-Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Την έναρξη του διαλόγου με τα κόμματα για την καθιέρωση τα επόμενα χρόνια του Εθνικού Απολυτηρίου στην εκπαίδευση εξήγγειλε ο πρωθυπουργός με στόχο να έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις με ορίζοντα τετραετίας.

Εξάλλου ανέφερε ότι “οι Πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., ώστε “από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, να υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή”.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο για "παθογένειες που, δυστυχώς, δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας διακυβέρνηση, στις οποίες, ωστόσο, εμείς απαντάμε με πράξεις" και σημείωσε: "Δήλωσα ότι ο Οργανισμός θα εξυγιανθεί. Ήδη τέθηκε υπό την ευθύνη της ανεξάρτητης ΑΑΔΕ. Είπα ότι όσες επιδοτήσεις πήγαν σε επιτήδειους θα επιστρέψουν εκεί που ανήκουν. Και ήδη ανακτώνται 22 εκατομμύρια ευρώ από περίπου 1.000 ύποπτες υποθέσεις, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για "νίκες όπως το gov.gr, που κατάργησε ουρές, ταλαιπωρία, γραφειοκρατία, αλλά και διαφθορά. “Μιλώ για την επιτάχυνση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ. Μιλώ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία ρύθμισε την αυθαιρεσία στον τομέα της εργασίας. Τέτοιες νίκες είναι ο σύγχρονος ΕΦΚΑ με τις γρήγορες συντάξεις. Όταν οι συντάξεις αποδίδονται σε δύο ή τρεις μήνες, δεν υπάρχει κανείς λόγος να γίνει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση για να επιταχυνθεί η έκδοση μιας σύνταξης”.

ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε "εμβληματική μεταρρύθμιση" τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, για τα οποία τόνισε πως "κανείς δεν πίστευε πως θα τα έβλεπε κάποια στιγμή στην Ελλάδα" και υπογράμμισε: "Σε πείσμα, λοιπόν, της καθυστέρησης, τα 4 πρώτα θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε Έλληνες και ξένους φοιτητές αυτόν τον Οκτώβριο, και μάλιστα τα 2 από αυτά στη Θεσσαλονίκη”, ενώ χαρακτήρισε επίσης τη μεταρρύθμιση αυτή ως “ταυτοτικού χαρακτήρα για τη Ν.Δ.”.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Εξάλλού κατά τη χθεσινή καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός απαντώντας για τον 13ο μισθό ανέφερε χαρακτηριστικά: “Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα χθες συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 1,4 δισ. Αν κάποιος πιστεύει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει να πάει εκεί να το πει. Ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας”.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ανέφερε: “Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας, αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή”.

“ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ”

“Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027” είπε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν έχει αποδείξει αυτό που είπε. Ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει να υλοποιήσει την ατζέντα των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023 και επεσήμανε ότι το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν τότε οι πολίτες με βάση τα δεδομένα του 2027.

ΓΙΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος ο κ. Μητσοτάκης είπε: ”Εγώ στον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Σήμερα βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νωπό, η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του” και συνέχισε:

“Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι. Η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μίας παράταξης η οποία είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σήμερα. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει”.