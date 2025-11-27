Στην Καλαμάτα την Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Στην Καλαμάτα αναμένεται να βρεθεί αύριο Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στις 11:30 το πρωί στο ξενοδοχείο "Elite City Resort" (αίθουσα "Νεφέλη") θα έχει συνάντηση εργασίας με δημάρχους της Μεσσηνίας και άλλους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με βασικό θέμα τον απολογισμό της δραστηριότητας των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Παράλληλα στο πλαίσιο της συνάντησης θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας με τους δημάρχους Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα, Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη.