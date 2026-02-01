Καλαμάτα: «Φιέστα» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη με φόντο την Υπαπαντή

Η Καλαμάτα γιορτάζει την Δευτέρα την πολιούχο της Υπαπαντή με τον δήμαρχο Θαν. Βασιλόπουλο να έχει στραμμένη την προσοχή του στο να επιτύχει η αντιμητσοτακική «φιέστα» που διοργανώνει καθ’ υπόδειξιν Σαμαρά.

Ο τελευταίος για να δείξει ότι ακόμα υπάρχει στο πολιτικό στερέωμα, ενέπλεξε τον δήμαρχο και τον μητροπολίτη στην πρόσκληση του πολιτικού του συνοδοιπόρου πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στον εορτασμό για να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Αυτό θα γίνει πριν το επίσημο γεύμα στο οποίο παραδοσιακά αναδεικνύονται τα προβλήματα της Καλαμάτας, τα οποία εφέτος περνούν σε δεύτερη μοίρα καθώς το τελετουργικό θα έχει πρωταγωνιστή τον Κώστα Καραμανλή. Ολα αυτά έχουν δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις - εκτός των αντιπολιτευτικών δυνάμεων - στις τάξεις της Ν.Δ. και τα αποτελέσματα θα φανούν στο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές.

Στους κύκλους του κυβερνώντος κόμματος υπάρχει αναβρασμός για την τακτική Σαμαρά και λογικά αυτό θα εκφραστεί με πρώτη ευκαιρία όχι μόνο από ψηφοφόρους αλλά και από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης που σε κάθε εκλογές διεκδικούν την στήριξη της Ν.Δ. αλλά δεν σπεύδουν να εκφραστούν όταν αυτή βάλλεται.

Αν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν μετά από 2 χρόνια, η πολιτική μνήμη είναι ισχυρή και ικανή να ανατρέψει τα μέχρι στιγμής «γαλάζια καθεστώτα». Μέχρι τότε άλλωστε το πολιτικό σκηνικό θα είναι τέτοιο που οι… σίγουροι, αν έχουν διορατικότητα θα πρέπει από τώρα να ανησυχούν.