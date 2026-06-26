Χρίστος Δήμας από Καλαμάτα: "Στην Ε.Ε. το ζήτημα του δρόμου Πύργος - Τσακώνα"

Στη Μεσσηνία περιοδεύει σήμερα ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας με τον πρώτο του σταθμό να είναι η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Εκεί συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο παρουσία του Μεσσήνιου υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου και του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τα οδικά έργα που ενδιαφέρουν τη Μεσσηνία και, όπως αναμενόταν ψηλά στην ατζέντα ήταν ο δρόμος Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα, για τον οποίο ο κ. Δήμας ενημέρωσε ότι πλέον το ζήτημα έχει παραπεμφθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να δοθούν εγκρίσεις σχετικά με την χάραξη που θα επιλεγεί σε συνάρτηση με το κατασκευαστικό κόστος.

Εξάλλου όσον αφορά τη σύνδεση των πόλεων της Καλαμάτας και της Πύλου με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη που να ανακοινώθηκε από τον Κορίνθιο υπουργό Υποδομών.

Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι συνάντηση στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, όπου θα ανακοινωθεί η έναρξη της δημοπράτησης του έργου Μελέτη και Κατασκευή - «Προσθήκη Γυμναστηρίου στο 22ο ΔΣ Καλαμάτας στα Γιαννιτσάνικα».

Στην συνεχεία ο υπουργός θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες, οι οποίες ανακαινίζονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».. Ειδικότερα θα επισκεφθεί:

13:00 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

13:30 5ο ΓΕΛ Καλαμάτας

14:00 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

14:45 1ο Δημοτικό Σχολείο Οιχαλίας

16:00 ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας