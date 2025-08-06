Πλεύση Ελευθερίας: Η ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαριά για την καύση απορριμμάτων

Η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Μαρία Ζαχαρία ζητά να σταματήσει το εθνικό σχέδιο καύσης απορριμμάτων – Εκκρεμεί απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση από 4/6.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου της «Η ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαρία κατέθεσε επείγουσα θεσμική παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την να αξιολογήσει άμεσα τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος την 1η Αυγούστου 2025, και να εξετάσει τη δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας παράβασης κατά της Ελλάδας.

Η ΣΜΠΕ αυτή αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα υλοποίησης του ΕΣΔΑ 2020–2030, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία δικτύου μονάδων καύσης απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα προτείνεται η εγκατάσταση ή επέκταση μονάδων στην:

• Αττική

• Βοιωτία

• Ροδόπη ή Ξάνθη

• Κοζάνη

• Κρήτη

• Πελοπόννησο

με σχέδια καύσης ακόμη και σύμμεικτων απορριμμάτων και χωρίς προηγούμενη πρόληψη ή ανακύκλωση, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η κ. Ζαχαρία είχε ήδη υποβάλει σχετική γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν (E-002257/2025) από τις 4 Ιουνίου, η οποία παραμένει αναπάντητη.

Η νέα παρέμβαση στηρίζεται σε πλήρη νομική τεκμηρίωση και επισημαίνει παραβιάσεις των Οδηγιών:

• 2008/98/ΕΚ για την ιεράρχηση και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων,

• 2001/42/ΕΚ για τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

• 2003/35/ΕΚ για τη συμμετοχή του κοινού,

• καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1999 για την αποκατάσταση της φύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει την καύση. Αντιθέτως, θέτει αυστηρή ιεράρχηση, με προτεραιότητα στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας και δεν συνιστά συμβατή στρατηγική με την κυκλική οικονομία. Καμία οδηγία ή κανονισμός της ΕΕ δεν επιδοτεί ή επιβάλλει την επιλογή της καύσης.

Δεν πρόκειται για πράσινη λύση, αλλά για απόπειρα επιβολής ενός εθνικού δικτύου καύσης με πρόσχημα την ενεργειακή αξιοποίηση, με σκοπό να κερδίσουν οι λίγοι δισεκατομμύρια με κόστος την υγεία μας. Η Ελλάδα γυρίζει την πλάτη στην πρόληψη και στην κυκλική οικονομία και παραβιάζει ευθέως το ενωσιακό δίκαιο. Δεν θα το επιτρέψουμε.»

Η διαβούλευση για τη ΣΜΠΕ λήγει στις 30 Αυγούστου 2025. Η Ευρωβουλευτής καλεί τους πολίτες, τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση σε μαζική κινητοποίηση και υποβολή ενστάσεων».