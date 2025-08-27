Επίσκεψη Μαντά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρόντες ήταν επίσης ο διοικητικός διευθυντής Θεόδωρος Ντέντες και η διευθύντρια νοσηλευτικού προσωπικού Σταματία Αλεξοπούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του Μεσσήνιου βουλευτή: «Κατά τη συνάντηση ο κ. Μαντάς συνεχάρη τη νέα διοικήτρια για την ανάληψη των καθηκόντων της, της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της και επισήμανε τη σημασία που έχει η αγαστή συνεργασία όλων των πλευρών για την εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Πραγματοποιήθηκε επίσης εκτενής συζήτηση για τη σημερινή λειτουργική κατάσταση του νοσοκομείου, αλλά και για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής του. Όπως επισημάνθηκε, από το 2019 το νοσοκομείο έχει λάβει σημαντική ενίσχυση τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και ιατροτεχνικού εξοπλισμού με τη συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας. Τα θετικά αυτά βήματα αποτελούν ισχυρή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένα ακόμα πιο αξιόπιστο και λειτουργικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ως κύριες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο:

Η πλήρης κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων.

Η υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις διαγνωστικές δυνατότητες του νοσοκομείου.

Η προώθηση της ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του νέου κτηρίου για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι υπάρχουσες υποδομές και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των πολιτών και του προσωπικού.

Η αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ορθολογικότερη διαχείριση των αναγκών της καθημερινής λειτουργίας του νοσοκομείου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη κατάταξη του νοσοκομείου στα «Άγονα Κατηγορίας Α’», μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε από όλους ως δίκαιη και αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται πλέον αυξημένα οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς, καθιστώντας το νοσοκομείο πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό για νέους επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη μονάδα υγείας.

Υπογραμμίστηκε, τέλος, η ανάγκη να συνεχιστεί η πολύ καλή συνεργασία που υπήρχε μεταξύ του κ. Μαντά με τον προηγούμενο διοικητή Δημήτρη Λαμπρόπουλο, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων και τη δρομολόγηση λύσεων σε όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο, συνεχίζοντας έτσι τα σημαντικά βήματα προόδου των τελευταίων ετών. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι για την προώθηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η στενή επικοινωνία ανάμεσα στη νέα διοίκηση και τον βουλευτή, ο οποίος είναι γεγονός ότι λόγω εντοπιότητας διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της μονάδας».