Υπέρ του αιτήματος γονιών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών ο Α. Σαμαράς: «Είναι δικαίωμά τους»

Υπέρ του αιτήματος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών των παιδιών του τάσσεται ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωση του αναφέρει:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και λίγες ημέρες κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών, ζητώντας την εκταφή της σορού του.