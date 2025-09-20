Λαμπρόπουλος σε Τσιάρα για θέματα του πρωτογενή τομέα

Για σημαντικά αρδευτικά έργα της Μεσσηνίας και άλλα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συζήτησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος. σε συνάντησή του με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Οπως ενημερώνει ο κ. Λαμπρόπουλος με τον υπουργό συζήτησαν:

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Μεσσηνία, τη χρηματοδότηση της λιμνοδεξαμενής στο Τρίκορφο, που υπάρχει έτοιμη μελέτη και του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου, όπως προτείνονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την χρηματοδότηση κατασκευής φράγματος στις λεκάνες απορροής Κακόρεμα και Λιγίδη, “που μας είχε διαβεβαιώσει, κατά την επίσκεψή μας με τον δήμαρχο Μεσσήνης κ. Γιώργο Αθανασόπουλο, τον περασμένο Μάιο, με την προϋπόθεση ότι θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου την εκπόνηση της μελέτης, για την οποία έχει κατατεθεί αίτημα από τον Δήμο, μετά την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης από την Διεύθυνση Υδατικών Πόρων του Ε.Α.Γ.Μ.Ε”.

Ακόμα, με βάση την ίδια ενημέρωση, αναφέρθηκαν: Στην πληρωμή των παλαιών Βιολογικών. Στην πληρωμή που αφορά τις ενισχύσεις στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (αμπελουργούς, συκοπαραγωγούς και μελισσοκόμους). Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ). Στο Ελαιοκομικό Μητρώο. Στην αναδιάρθρωση των συκόδεντρων.

“Ευχαρίστησα τον υπουργό κ. Κώστα Τσιάρα για την συνεργασία και την πολύ χρήσιμη συνάντηση”, καταλήγει στην ενημέρωσή του ο κ. Λαμπρόπουλος.