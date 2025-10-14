Η εξήγηση Μαντά για το “εξαφανισμένο” δάνειο

Από τεχνικό λάθος δάνειο ύψους 370.000 ευρώ δεν περιλήφθηκε στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος χρήσης 2023 και θα γίνει τροποποίηση ώστε να επανεμφανιστεί το δάνειο.

Αυτό ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο βουλευτής Περικλής Μαντάς μετά από δημοσίευμα ενημερωτικής σελίδας documentonews.gr για «εξαφάνιση» του χρέους.

O βουλευτής Περικλής Μαντάς έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook: “Έχοντας λάβει γνώση του σχετικού δημοσιεύματος για την “εξαφάνιση χρέους 370.000 €” και θεωρώντας πως πιθανώς γίνεται παραπλανητική συσχέτιση, επιθυμώ να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για απόκρυψη χρέους από μέρους μου. Το ζήτημα που εντοπίστηκε αφορά σε λανθασμένη μεταφορά ποσών στην δήλωση πόθεν έσχες, ως συνέπεια αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις διορθώσεις / τροποποιήσεις, θα υποβληθεί αμέσως η ορθή εγγραφή, με πλήρη διαφάνεια και στοιχεία. Παρακαλώ να γίνει κατανοητό ότι η δημοσιοποίηση ανεπιβεβαίωτων σχέσεων ή εντυπώσεων ενδέχεται να δημιουργεί παρανοήσεις ή αδικαιολόγητες ερμηνείες.

Αναμένω την ευκαιρία να αποδειχθεί πλήρως, ότι δεν υπήρξε ούτε σκοπός ούτε πράξη απόκρυψης ή πλασματικών δηλώσεων».

H ενημερωτική σελίδα documentonews.gr είχε γράψει νωρίτερα «Από λόξα και μόνο είπα να ξαναρίξω μια ματιά στις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών. Ψάχνοντας έπεσα πάνω στην περίπτωση του Περικλή Μαντά.

Ναι, καλά θυμάστε. Πρόκειται για τον «γαλάζιο» βουλευτή Μεσσηνίας που καταγγέλθηκε από τον Παύλο Πολάκη ότι συνδέεται με offshore, με τους δυο τους να βρίσκονται πλέον στα δικαστήρια. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι τόσο από την τελευταία του δήλωση όσο και από της συζύγου του εξαφανίστηκε ένα δάνειο περί τις 370.000 ευρώ, το οποίο είχε περάσει στα χέρια της DoValue. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ οι καταθέσεις τους είτε στην τελευταία είτε στις προηγούμενες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο πώς αποπληρώθηκε αυτό το μεγάλο ποσό.

Αν ο κ. Μαντάς θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο να προκληθεί ντόρος εφάμιλλος με αυτόν για τον Λευτέρη Αυγενάκη, καλό θα ήταν να δώσει γρήγορα τις ανάλογες εξηγήσεις».