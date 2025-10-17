Ομιλία Μαντά στη Βουλή για τη “13ωρη εργασία” (βίντεο)

Ιδιαίτερη έμφαση στην πληθώρα των θετικών ρυθμίσεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αλλά και στην ανάγκη αποκατάστασης της αλήθειας γύρω από την παραπλανητική ρητορική περί δήθεν «13ωρης εργασίας», έδωσε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς μέσω της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως τόνισε ο βουλευτής, καμία διάταξη δεν υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε 13ωρο, ούτε καταργείται το 8ωρο, καθώς η δυνατότητα αυτή υπήρχε ήδη για όσους εργάζονταν σε περισσότερους από έναν εργοδότες. Με το νέο πλαίσιο, και μόνο εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση του εργαζομένου, παρέχεται η επιλογή αυτή και για έναν μόνο εργοδότη, δίνοντας τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και αύξησης των αποδοχών, αφού οι επιπλέον ώρες πέραν του 8ώρου αμείβονται με προσαύξηση που μπορεί να φτάσει έως και το 40%, κάτι που δεν ίσχυε έως σήμερα.

Παράλληλα ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η ρύθμιση αυτή σε καμία περίπτωση δεν ανοίγει τον δρόμο για καταστρατήγηση δικαιωμάτων, αλλά αντιθέτως προσθέτει περισσότερη ευελιξία μέσα από σαφή και αυστηρά όρια. Ειδικότερα, η ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών παραμένει αδιαπραγμάτευτη, όπως και το ανώτατο όριο των 48 ωρών εργασίας σε εβδομαδιαίο μέσο όρο εντός τετραμήνου, ενώ η χρήση του δικαιώματος για 13ωρη εργασία μπορεί να γίνει μόνο για 37,5 ημέρες ετησίως. Ταυτόχρονα, ο νόμος προβλέπει ρητά ότι η άρνηση του εργαζόμενου όχι μόνο δεν επισύρει καμία κύρωση, αλλά και οποιαδήποτε απόλυση για αυτόν τον λόγο κρίνεται άκυρη, ενώ κάθε μορφή δυσμενούς διάκρισης απαγορεύεται ρητά.

«Η αντιπολίτευση επιλέγει πάλι τη μιζέρια και την καταστροφολογία, την ώρα που η κυβέρνηση εισάγει πραγματικά ένα σύγχρονο, ευέλικτο και δίκαιο πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις αληθινές ανάγκες της εργασίας και της οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής. Υπογράμμισε επίσης την πληθώρα των θετικών ρυθμίσεων που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο και ενισχύουν έμπρακτα τη θέση του εργαζομένου, όπως είναι η απλούστευση της διαδικασίας πρόσληψης, η ψηφιοποίηση κρίσιμων λειτουργιών μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καθώς και η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιπλέον κλάδους, μια πολιτική που έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση 1.000% των δηλωμένων υπερωριών, αποδεικνύοντας ότι η διαφάνεια δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά εργαλείο πραγματικής προστασίας του εργαζόμενου. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο καταργούνται περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως το Βιβλίο Αδειών, ενώ επεκτείνεται σε ετήσια βάση η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, με στόχο την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ο κ. Μαντάς πραγματοποίησε, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά και στις παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, τονίζοντας ότι το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ότι η άδεια μητρότητας επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες, ενώ ο εργαζόμενος αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο στον προγραμματισμό της ετήσιας άδειας αναψυχής του, πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη του. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο ρόλος του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, με στόχο η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία να αποτελούν θεμελιωμένο και ουσιαστικά εφαρμοζόμενο δικαίωμα. Κλείνοντας, ο κ. Μαντάς σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν νομοθετεί συνθήματα, αλλά εφαρμόζει πολιτικές που αυξάνουν τους μισθούς, μειώνουν την ανεργία και θωρακίζουν τον εργαζόμενο με πραγματικές δικλείδες προστασίας, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να κινούμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.