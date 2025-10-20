Λαμπρόπουλος: “Μέχρι τέλος του χρόνου Τομέας ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία”

“Μέχρι το τέλος του χρόνου, αναμένεται να υπάρχει Τομέας ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ”, δήλωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, βουλευτής Μεσσηνίας, μετά τη σχετική διαβεβαίωση που είχε από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Λαμπρόπουλος επικοινώνησε το περασμένο Σάββατο με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το τραγικό γεγονός ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα ξεψύχησε στο Χαρακοπιό, το απόγευμα της Πέμπτης, περιμένοντας ασθενοφόρο από την Καλαμάτα.

Και αυτό γιατί εξακολουθούν να είναι σοβαρά τα κενά υγειονομικής κάλυψης και να μην υπάρχει ασθενοφόρο για 9 μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, στη ΝΑ Πυλία, παρά τα αιτήματα και της κινητοποιήσεις κατοίκων και αρχών της περιοχής.

Στη γραπτή του δήλωση ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει:

“Σε επικοινωνία που είχα νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, συζητήσαμε για την αναγκαιότητα της μόνιμης παρουσίας του ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία.

Ο κ. Χαραλάμπους με διαβεβαίωσε ότι με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου, να υπάρχει Τομέας ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία.

Επίσης, επικοινώνησα για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Μαθιόπουλο.

Υπενθυμίζεται, ότι ύστερα από πολλές προσπάθειές μου και επαφές που είχα με τον υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και την διοίκηση του ΕΚΑΒ, κατά τους θερινούς μήνες των δυο τελευταίων ετών, υπήρχε ασθενοφόρο, που προσέφερε υπηρεσίες στην Ανατολική Πυλία.

Ευχαρίστησα τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Γ. Χαραλάμπους και τον πρόεδρο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κ. Γ. Μαθιόπουλο για την συνεργασία και την βούλησή τους, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το μεγάλο αυτό πρόβλημα για την Ανατολική Πυλία”.