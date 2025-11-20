Μαντάς σε Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: "Άμεση ανάγκη αποζημιώσεων για τον καταρροϊκό πυρετό”

Τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας σε Μεσσηνία και Ηλεία λόγω των ζωονόσων ανέδειξαν σε κοινή τους συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη, οι βουλευτές Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Κατά τη συνάντηση, οι κ. Μαντάς και Νικολακόπουλος είχαν τη δυνατότητα να υπογραμμίσουν την ιδιαίτερα δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες κτηνοτρόφοι στους δύο νομούς, με τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των μονάδων τους να είναι πλέον άμεσος. Όπως ανέφεραν οι δύο βουλευτές, η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού έχει λάβει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις, παρά τα μέτρα που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να βρίσκονται αντιμέτωποι κυριολεκτικά με ξεκλήρισμα των κοπαδιών τους. Επιπλέον οι βουλευτές σημείωσαν ότι ο κυρίαρχος ορότυπος της νόσου με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με το διαθέσιμο εμβόλιο, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική και το ενδεχόμενο επέκτασης της ζωονόσου ακόμα πιο πιθανό.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου ενημέρωσε τους δύο βουλευτές ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί Ομάδες Εργασίας ανά νομό και επεξεργάζονται την πλήρη εικόνα της κατάστασης, με στόχο το υπουργείο να υποβάλει επίσημο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη του καταρροϊκού πυρετού στο πλαίσιο των αποζημιώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε επίσης και για το πρόβλημα της ευλογιάς, το οποίο έχει πλήξει σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο, με τις μολύνσεις να εξαπλώνονται καθημερινά. Ο κ.κ. Μαντάς και Νικολακόπουλος έθεσαν το ζήτημα του εμβολιασμού και της επάρκειας των σχετικών προμηθειών, με το υπουργείο να αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη ενημέρωση σε αυριανή συνέντευξη Τύπου, παρέχοντας παράλληλα και τις ανάλογες οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο βουλευτές στάθηκαν επίσης και στο ζήτημα των αποζημιώσεων, ζητώντας να μην αφορούν μόνο την ανασύσταση των μονάδων και των εγκαταστάσεων, αλλά να καλύπτεται το σύνολο της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι, από τη στιγμή εμφάνισης της νόσου έως και την πλήρη επαναφορά της δραστηριότητάς τους. Όπως τόνισαν οι βουλευτές, το χρονικό αυτό διάστημα είναι κρίσιμο, καθώς οι άνθρωποι του κλάδου ουσιαστικά χάνουν σχεδόν ολοκληρωτικά το εισόδημά τους και μένουν με μηδαμινή παραγωγική δραστηριότητα, βλέποντας το ζωικό τους κεφάλαιο να συρρικνώνεται δραματικά.

«Ο χαμένος χρόνος πρέπει να αποζημιωθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους κτηνοτρόφους να σηκώσουν μόνοι τους ένα βάρος που ξεπερνά τις δυνάμεις τους», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι βουλευτές.