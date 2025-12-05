Διορθώσεις στο ψηφιακό δελτίο ελαιοκάρπου ζητεί ο Μαντάς

Την ανάγκη για άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις στην υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ) για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου, επισημαίνει ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, με επιστολή του προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Παράλληλα προσκαλεί τον διοικητή να επισκεφθεί τη Μεσσηνία, προκειμένου να δει ιδίοις όμμασι σε όλα τα στάδια της ελαιοσυγκομιδής τις αντικειμενικές δυσκολίες από την εφαρμογή του μέτρου.

Ειδικότερα, όπως τονίζει ο κ. Μαντάς, η εφαρμογή της υποχρέωσης «έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες και ένα κλίμα έντονης ανησυχίας στους Μεσσήνιους παραγωγούς», καθώς η διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της ελαιοκομικής παραγωγής. Παρά τον θεμιτό στόχο της ιχνηλασιμότητας, η υποχρέωση έκδοσης Ψ.Δ.Α. για κάθε μεταφορά ελαιοκάρπου αποδεικνύεται –όπως σημειώνει– «δυσανάλογη, ανεφάρμοστη και πλήρως αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα της συγκομιδής».

Στην επιστολή του ο βουλευτής καταγράφει τέσσερις βασικές κατηγορίες προβλημάτων:

Πρακτική αδυναμία εφαρμογής του κανόνα “ένα δελτίο = μία μεταφορά”, λόγω της φύσης της ελιάς και των πολλών διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Η ανάγκη ψηφιακής πρόσβασης στο χωράφι, συχνά χωρίς σήμα ή εξοπλισμό, καθιστά τη διαδικασία μη ρεαλιστική.

Κίνδυνος επιβολής άδικων προστίμων, καθώς σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων η μεταφορά γίνεται από τρίτους (εργάτες, συγγενικά πρόσωπα) που δεν μπορούν να εκδώσουν Ψ.Δ.Α., ενώ η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον παραγωγό.

Αδυναμία συμμόρφωσης από ηλικιωμένους ή μη εξοικειωμένους με ψηφιακά εργαλεία, γεγονός που κάνει το μέτρο πρακτικά ανεφάρμοστο για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού.

Κίνδυνος αποδιοργάνωσης της συγκομιδής, σε μια περίοδο που κάθε καθυστέρηση ή εμπλοκή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής επιπλέον προτείνει να αναληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθούν δύο άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις:

Να θεσπιστεί μεταβατική εξαίρεση για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, ώστε να μην απαιτείται από τους παραγωγούς η έκδοση Ψ.Δ.Α. μέχρι να υπάρξει ένα πιο προσαρμοσμένο και λειτουργικό πλαίσιο.

Να δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης δελτίου παραλαβής από το ελαιοτριβείο, με πλήρη καταγραφή ποσοτήτων και στοιχείων παραγωγού, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα χωρίς να επιβαρύνεται ο παραγωγός με διαδικασίες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο χωράφι.

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς προσκαλεί τον διοικητή της ΑΑΔΕ να επισκεφθεί άμεσα τη Μεσσηνία κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις πραγματικές συνθήκες και τις δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου.

Όπως επισημαίνει, «η επιτυχής ρύθμιση απαιτεί γνώση της πραγματικής εικόνας στο πεδίο» και η αυτοψία θα συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές και ρεαλιστικές λύσεις.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι προωθεί με συνέπεια τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια. Όμως κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της παραγωγής και τις ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου», αναφέρει ο κ. Μαντάς. «Με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορούμε να διασφαλίσουμε και την ομαλή λειτουργία της ελαιοκομίας και την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ».