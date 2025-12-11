Μαντάς: “Παρατάσεις σε πολεοδομικές και χωροταξικές προθεσμίες”

Σημαντικές παρατάσεις σε πλήθος πολεοδομικών και χωροταξικών προθεσμιών προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά.

Οι ρυθμίσεις δίνουν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν πολίτες, επαγγελματίες και επενδυτικά σχήματα σε όλη τη χώρα, με αρκετές προθεσμίες να παρατείνονται έως και δύο έτη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο βουλευτής είχε θέσει το θέμα τον Οκτώβριο σε συνάντησή του με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, υπογραμμίζοντας ότι πολλές οικοδομικές άδειες –αν και νόμιμες– κινδύνευαν να απωλέσουν την ισχύ τους λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονταν στους πολίτες. Σχετικές δυσκολίες παρουσιάζονταν στην αξιολόγηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στις ΥΔΟΜ και στις διαδικασίες έκδοσης βεβαιώσεων όρων δόμησης, αλλά και από την έλλειψη τεχνικών συνεργείων.

Με τις νέες ρυθμίσεις υλοποιείται ένα ευρύ και ολοκληρωμένο πλέγμα παρατάσεων, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που είχαν τεθεί:

-Πολλές προθεσμίες επεκτείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026,

-Αρκετές κρίσιμες προθεσμίες φθάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027,

-Εξειδικευμένες ρυθμίσεις παρατείνονται κατά περίπτωση, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας.

-Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο άρθρο 75 του νέου νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η παρέμβαση αυτή «αποτρέπει την απώλεια ενός τεράστιου όγκου ώριμων αδειών και επενδυτικών σχεδίων», ενώ «διασφαλίζει ότι πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν θα επιβαρυνθούν άδικα για καθυστερήσεις που δεν είναι δική τους ευθύνη». Όπως ανέφερε, οι παρατάσεις εξασφαλίζουν σταθερότητα στην αγορά, επιτρέπουν την απρόσκοπτη εξέλιξη τεχνικών έργων και ενισχύουν την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Ο βουλευτής ευχαρίστησε, τέλος, το ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμβολή του και τις στοχευμένες παρεμβάσεις του, καθώς και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή της. «Η κυβέρνηση δίνει λύση σε ένα πραγματικό κοινωνικό αίτημα. Η ανάπτυξη δεν προχωρά με θεωρητικές συζητήσεις, αλλά με δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και στηρίζουν όσους παράγουν, επενδύουν και εργάζονται» δήλωσε ο βουλευτής.