Ομιλία Μαντά  στη Βουλή για διακομματική αγροτικού τομέα

“Η άρνηση στη Διακομματική είναι άρνηση ευθύνης απέναντι στους παραγωγούς”, εκτίμησε ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. Περικλής Μαντάς, σε ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης του πρωθυπουργού για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής.

Κι επισήμανε πως “ο πρωτογενής τομέας αποτελεί εθνικό ζήτημα που απαιτεί συναινέσεις, συνέχεια και σταθερότητα, μακριά από αποσπασματικές λογικές και στενά κομματικά φίλτρα”.

Ειδικότερα, για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, το οποίο να υπερβαίνει τη θητεία μιας κυβέρνησης και να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλο το πολιτικό σύστημα, τοποθετήθηκε ο Περ. Μαντάς.

Όπως σημείωσε, απαιτείται ένας σαφής και καθαρός εθνικός προσανατολισμός, ο οποίος να βασίζεται στην υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για τον αγροτικό τομέα, ξεκινώντας από τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, και φθάνοντας μέχρι τη χρηματοδότηση, την αγροτική εκπαίδευση, τις υποδομές και τη σύνδεση του προϊόντος με την αγορά και τον καταναλωτή.

Κατά τον κ. Μαντά, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί “κρίσιμο πυλώνα κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης και εθνικής ανθεκτικότητας”, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως θεμέλιο “για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και δίκαιο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, με ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτεια”. Ειδικά για την εποχή των διαδοχικών κλιματικών, ενεργειακών και γεωπολιτικών κρίσεων που διανύουμε, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι “ο ρόλος της γεωργίας, της

κτηνοτροφίας και της αλιείας γίνεται ευρύτερος από ποτέ, καθώς καλούνται να διασφαλίσουν όχι μόνο την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση, να αξιοποιήσουν την ψηφιακή καινοτομία και να στηρίξουν την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας”.

Ο κ. Μαντάς ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη ύπαρξης ενός φιλόδοξου εθνικού οράματος και ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα υπερβαίνει τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μιας κυβερνητικής θητείας, βασισμένου σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Διακομματικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον εθνικό αυτό σχεδιασμό, ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου, σύνθεσης απόψεων και διαμόρφωσης προτάσεων με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, “ο πρωτογενής τομέας αποτελεί εθνικό ζήτημα που απαιτεί συναινέσεις, συνέχεια και σταθερότητα, μακριά από αποσπασματικές λογικές και στενά κομματικά φίλτρα”.

Ως βουλευτής μιας κατεξοχήν παραγωγικής περιοχής, ο κ. Μαντάς σημείωσε ότι γνωρίζει από κοντά τις δυνατότητες αλλά και τις πραγματικές αγωνίες των ανθρώπων της παραγωγής, οι οποίοι “δεν ζητούν ευχολόγια, αλλά καθαρές κατευθύνσεις, πρακτικές λύσεις και ένα πειστικό αφήγημα για το μέλλον”. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ν.Δ. έχει αποδείξει έμπρακτα πως αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως στρατηγική εθνική προτεραιότητα, μέσα από μεταρρυθμίσεις, στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή απαιτεί διαρκή πολιτική βούληση.

Κλείνοντας, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι “η επιλογή της συναίνεσης ή της άρνησής της δεν είναι πολιτικά ουδέτερη”. Τόνισε ότι η σύσταση Διακομματικής Επιτροπής δεν προϋποθέτει ταύτιση θέσεων, αλλά πολιτική ωριμότητα και διάθεση συνεισφοράς, προσθέτοντας ότι “όλοι θα κριθούν από τη σημερινή τους στάση απέναντι στους παραγωγούς, την ελληνική περιφέρεια και το σύνολο της κοινωνίας”.