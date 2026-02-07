O Χρυσομάλλης για την μεταναστευτική πολιτική

«Η άσκηση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι πεδίο κρατικής ευθύνης και άσκησης κρατικής κυριαρχίας. Έπειτα από τόσα χρόνια ανεξέλεγκτης εισόδου λαθρομεταναστών και την εργαλειοποίηση της λαθρομετανάστευσης μετά από το 2020 από τους γείτονές μας, αυτό που χρειάζεται η χώρα μας δεν είναι ούτε συνθήματα, ούτε ιδεολογικά ευφυολογήματα. Χρειάζεται σοβαρότητα, ρεαλισμό και ευθύνη», τόνισε ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως σημείωσε, οι έννοιες της παράνομης και της νόμιμης μετανάστευσης δεν επιτρέπεται να συγχέονται στο όνομα καμιάς ιδεοληψίας ή υπερβάλλοντος ανθρωπισμού, καθώς η ταύτιση υπονομεύει την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Το νομοσχέδιο μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει διαδικασίες, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ώστε το κράτος να ξέρει ποιος βρίσκεται στη χώρα, με ποιο καθεστώς και για πόσο χρόνο. Γιατί η αταξία δεν είναι πιο ανθρωπιστική από την τάξη, είναι, απλώς, πιο ανεύθυνη για όλους. «Για εμάς η αντίληψη για τη μετανάστευση δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σύνορα, χωρίς περιορισμούς στο όνομα μιας στρεβλής ανθρωπιστικής προσέγγισης. Θέλουμε αυστηρά ελεγχόμενη μετανάστευση που θα καλύπτει τις ανάγκες της οικονομίας μας με πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να εργαστούν νόμιμα στη χώρα μας, αλλά και να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κοινωνίας μας. Και θα μπορούσαμε, κύριε Υπουργέ, να κατευθύνουμε την προσπάθειά μας για μια κρατικά ελεγχόμενη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε χώρες με τις οποίες διαθέτουμε περισσότερα κοινά στην πολιτιστική μας ταυτότητα. Όχι μουσουλμανικές κυρίως χώρες αλλά χώρες που μπορούν να υιοθετήσουν τις αξίες μας και να συνεισφέρουν. Ειδάλλως δεν θα είναι τίποτα λιγότερο από εισβολή.».

Ο Μίλτος Χρυσομάλλης ζήτησε από τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, να εξετάσει η χώρα μας τη μείωση του ορίου ανηλικότητας για τους παράνομους μετανάστες στο 16ο έτος, προκειμένου να αποφύγουμε την παραβατικότητα που έχει αναπτυχθεί από 17χρονους ασυνόδευτους παράνομους μετανάστες, που εκμεταλλεύονται τις ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Ο Υπουργός απάντησε θετικά, τονίζοντας ότι η χώρα ήδη εξετάζει την αλλαγή σε συνεννόηση με την Ε.Ε.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής επισήμανε ότι οι ανάγκες της οικονομίας μας σε εργατικά χέρια είναι σημαντικές σε όλη τη χώρα και βέβαια και στη Μεσσηνία, που κάθε χρόνο αναζητά εποχικούς εργάτες για τον αγροτικό τομέα της. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγουν μέτρα για την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων μετάκλησης εργατών από τρίτες χώρες με τη μεταφορά των αιτήσεων και σε αποκεντρωμένες διοικήσεις άλλες από αυτή του τόπου διαμονής του αιτούντος. Σημείωσε όμως ότι πρέπει να επιδιωχθεί και η καλύτερη λειτουργία των προξενείων μας, για να σταματήσει η υπερβολική καθυστέρηση και εν τέλει η άκαιρη μετάκληση εργατών μετά το τέλος της συγκομιδής.

«Το ερώτημα εν τέλει είναι αν θα καλύψουμε τις ανάγκες μας με κανόνες ή με ανοχή στην παρανομία. Το ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα για την κάλυψη αυτών των αναγκών μας και από ποιες χώρες δεν θα το ορίσουν οι λαθροδιακινητές και οι λαθρομετανάστες. Αυτό θα αποφασιστεί από το κράτος και τις υπηρεσίες του. Και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε γνωστό: στην Ελλάδα υπάρχουν κανόνες και χώρος μόνο για νόμιμη μετανάστευση. Για εμάς το ζητούμενο είναι ένα και απλό. Ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στη λαθρομετανάστευση και ταυτόχρονα μια αυστηρά ελεγχόμενη νόμιμη μετανάστευση που θα καλύπτει τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου, με κανόνες, με έλεγχο, με ευθύνη», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.