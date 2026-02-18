Χαρίτσης για καθυστερήσεις από ΕΛΤΑ στην παράδοση λογαριασμών

“Αδικαιολόγητα χαράτσια στους καταναλωτές από τις καθυστερήσεις στην παράδοση λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας λόγω της αποδυνάμωσης των ΕΛΤΑ”, επισημαίνουν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών. Και ζητούν “να σταματήσει η απαράδεκτη επιβολή τόκων υπερημερίας στους πολίτες”.

Η ερώτησή τους σχετίζεται με τις σοβαρές καθυστερήσεις στην αποστολή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εξαιτίας της συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, ιδίως στην περιφέρεια.

Το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν ο πρόεδρος και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για καθυστερημένη ή και μη παραλαβή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους. Οι καθυστερήσεις αυτές οδηγούν σε εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην επιβολή τόκων υπερημερίας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές δεν είχαν λάβει εγκαίρως γνώση των υποχρεώσεών τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που ενημερώνονται για οφειλές μόνο όταν λαμβάνουν ειδοποίηση για επικείμενη διακοπή ρεύματος.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στον Νομό Μεσσηνίας, όπου το κλείσιμο καταστημάτων και η αποδυνάμωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη διανομή αλληλογραφίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, καθώς οι πολίτες καλούνται να επωμιστούν πρόσθετα οικονομικά βάρη για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός πολιτών -ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ψηφιακή εξοικείωση- αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να αποκλείονται ουσιαστικά από την έγκαιρη ενημέρωση. Η μετάβαση στην ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς πρόβλεψη για την ισότιμη πρόσβαση όλων.

Τέλος, ο πρόεδρος και η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς καλούν τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν στα κάτωθι ερωτήματα: “1. Έχουν λάβει γνώση των εκτεταμένων καταγγελιών για μη έγκαιρη διανομή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας; 2. Πώς αξιολογούν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο καταστημάτων και τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στον Νομό Μεσσηνίας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Περιφέρειας; 3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ενίσχυση της ταχυδρομικής διανομής στην περιφέρεια; 4. Προτίθενται να παρέμβουν, ώστε να ανασταλεί η επιβολή τόκων υπερημερίας σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένη μη έγκαιρη αποστολή ή διανομή του έντυπου λογαριασμού; 5. Υπάρχει σχεδιασμός για ειδική μέριμνα υπέρ ευάλωτων και μη ψηφιακά εξοικειωμένων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη ενημέρωσή τους;”.