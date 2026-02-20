Ερώτηση Βελόπουλου για τις κατολισθήσεις στην Αλαγονία

Ερώτηση με θέμα “Πολιτική ευθύνη για ημιτελή έργα και έκθεση της περιοχής σε κατολισθητικό κίνδυνο στην Κοινότητα Αλαγονίας του Δήμου Καλαμάτας”, κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι “τα έργα μικρής κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν το 2019 στην περιοχή της Αλαγονίας εκτελέστηκαν με προχειρότητα, χωρίς την ύπαρξη ολοκληρωμένης υδραυλικής και γεωλογικής μελέτης, γεγονός που υπονομεύει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητά τους από τεχνικής και επιστημονικής άποψης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα του ΙΓΜΕ (Έκθεση 02/2019, σελ. 38 κ.ε.), κύριο αίτιο των κατολισθήσεων του 2019 στην Αλαγονία υπήρξε η προβληματική διαχείριση των υδάτων. Τα έργα διαχείρισης όμβριων και αρδευτικών υδάτων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή έχουν παραμείνει ημιτελή και σε πολλά σημεία κρίνονται τεχνικά ανεπαρκή, χωρίς να συνιστούν ολοκληρωμένη παρέμβαση διευθέτησης υδάτων και αντιστήριξης. Οι σχετικές επισημάνσεις έχουν καταγραφεί επισήμως στην Απόφαση 479/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ενώ έχουν υποβληθεί και εγγράφως από τους προέδρους των κοινοτήτων του τέως Δήμου Αλαγονίας (Α.Π. 50742/05-11-2019). Κατά επιτόπια αυτοψία τον Ιούλιο 2019, παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Αλαγονίας, διαπιστώθηκε προφορικά από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ανάδοχο ότι τα έργα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και απαιτούνται παρεμβάσεις σε ασφαλτοστρώσεις, τοιχία αντιστήριξης, αναδιάταξη ροών όμβριων υδάτων και αντιμετώπιση υπόγειων αναβλύσεων. Η μη ολοκλήρωση των έργων διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια κατοίκων και υποδομών”.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ρωτάει τους υπουργούς: “1. Υπάρχει επικαιροποιημένη τεχνική αξιολόγηση των έργων στην Αλαγονία σε συνάρτηση με τα πορίσματα του ΙΓΜΕ και ποια είναι τα συμπεράσματά της ως προς την επάρκειά τους; 2. Προτίθεται η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής και γεωτεχνικής θωράκισης της περιοχής, με οριστική ολοκλήρωση των ημιτελών έργων; 3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών και υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων και ποιοι φορείς θα έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης;”.