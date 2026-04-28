Ερώτηση Χαρίτση για τις κοινωνικές δομές

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι “ αναστάτωση που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, λόγω των διαρροών σχετικά με το νέο προσχέδιο νόμου, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους χιλιάδες ωφελούμενους των δομών. Οι κοινωνικές δομές αποτελούν διαχρονικά βασικό πυλώνα στήριξης για άτομα με αναπηρία και για πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”.

Σημειώνουν πως “η απουσία σαφούς σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα, η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δομών δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που απειλεί να υπονομεύσει τη λειτουργία τους και να διαταράξει τον κοινωνικό ιστό”.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι “οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διαθέτοντας εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων.

Ακόμα, τονίζουν ότι “η κοινωνική φροντίδα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πειραματισμών ή δημοσιονομικών περικοπών, αλλά συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους”.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς καλούν την αρμόδια υπουργό να αποσαφηνίσει: “Με ποιους συγκεκριμένους πόρους και ποια μόνιμα εργαλεία θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών”, και “εάν προτίθεται η κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο τελικό κείμενο του

νόμου ρητή διάταξη που θα κατοχυρώνει όλες τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού”.