Νέα συνάντηση Μαντά με αγρότες για τον πρωτογενή τομέα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε εκτενώς ο λόγος στους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με πληρότητα και σαφήνεια τους προβληματισμούς τους, να καταθέσουν τις εμπειρίες τους από την καθημερινότητα του πρωτογενούς τομέα και να αναδείξουν τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν ουσιαστικός και παραγωγικός, επιτρέποντας όχι μόνο την ανάδειξη κρίσιμων προβλημάτων, αλλά και την καταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων και ιδεών για παρεμβάσεις και δράσεις με άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αντίστοιχη δράση με τη συμμετοχή συνεταιριστικών φορέων και παραγωγών της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο μιας εκτενούς και οργανωμένης προσπάθειας για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, δίνοντας τον λόγο πρωτίστως στους ίδιους τους αγρότες. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αξιοποιούνται τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, στην οποία συμμετέχει ο κ. Μαντάς, όσο και για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων σε επόμενο στάδιο.

Οι συναντήσεις αυτές, καθώς και οι επόμενες που προγραμματίζονται, εντάσσονται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας, η οποία αναπτύσσεται σε επίπεδο νομού και η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένη και ανοιχτή διαβούλευση με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Από τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς, έως τους εμπόρους και τους τυποποιητές, και από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα έως τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του αγροτικού Τύπου, στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων και απόψεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ουσιαστικό και πλήρες σχέδιο για την επόμενη ημέρα του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι «η πρωτοβουλία αυτή δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό τις επόμενες εβδομάδες, μέσα από νέες συναντήσεις με συνεταιριστικούς και παραγωγικούς φορείς σε όλη τη Μεσσηνία. Στόχος είναι να ακουστεί η φωνή κάθε ανθρώπου της παραγωγής, να καταγραφούν όλες οι απόψεις χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις και να διαμορφωθεί ένα στέρεο και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο προτάσεων για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Κεντρική επιδίωξη της πρωτοβουλίας μας είναι μία: η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού, που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και θα απαντά με επάρκεια στις προκλήσεις του μέλλοντος».