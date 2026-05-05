Λαμπρόπουλος: “Από αύριο ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία”

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση του κ. Λαμπρόπουλου:

«Σε επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γεώργιο Χαραλάμπους, με ενημέρωσε ότι από την προσεχή Τετάρτη, ξεκινάει με μια βάρδια η λειτουργία Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία, με μετακίνηση προσωπικού από την Αθήνα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα λειτουργήσει με περισσότερες βάρδιες και από τον Ιούλιο με τις προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού σε εικοσιτετράωρη βάση οριστικά ο Νέος Τομέας.

Λύνεται έτσι, ένα σοβαρό πρόβλημα στον Τομέα Υγείας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Πυλίας.

Να υπενθυμίσω, ότι τα δυο προηγούμενα χρόνια είχε ξαναλειτουργήσει Υπηρεσία ΕΚΑΒ στην περιοχή, για τους καλοκαιρινούς μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γεώργιο Χαραλάμπους, τους διασώστες και τον πρόεδρο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γεώργιο Μαθιόπουλο, για τις ενέργειές τους».