Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διοργανώνει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) στην Καλαμάτα, από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου 2026. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι ανοιχτή σε όλους τους κλάδους της αγοράς τροφίμων.

Το σεμινάριο διεξάγεται καθημερινά από τη 1μ.μ. έως τις 6μ.μ. στην αίθουσα Experiences Hall του ASO HOTEL στην Καλαμάτα. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη για το σταθερό και εποχιακό προσωπικό, τους ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους όλων των επιχειρήσεων που παράγουν, χειρίζονται, μεταφέρουν ή πουλούν τρόφιμα και ποτά. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Θεόδωρος Βαρζάκας, καθηγητής Τεχνολογιών Επεξεργασίας Τροφίμων και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η συμμετοχή εξασφαλίζει την επίσημη πιστοποίηση, την πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία του ΕΦΕΤ και την αποφυγή προστίμων σε μελλοντικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα ενισχύει το επαγγελματικό κύρος των επιχειρήσεων της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΜ, η προβολή της τοπικής γαστρονομίας ξεκινά από την ουσία, την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και την άρτια τεχνική κατάρτιση, καθώς η συνολική αναβάθμιση του προορισμού αποτελεί ζήτημα ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις κρατήσεις τους έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης αφορά 25 άτομα. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27210 407040 και στο email info@messinia-sem.gr.