Παράταση στο “Εξοικονομώ” ζητεί ο Χρυσομάλλης

Την χορήγηση παράτασης στην τελική προθεσμία υλοποίησης της 30ης Ιουνίου 2026 για τα έργα που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ, Ανακαινίζω για νέους 18-39», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» ζήτησε με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης.

Με αφορμή και την επιστολή που απεύθυνε η πρόεδρος του παραρτήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Μίλτος Χρυσομάλλης τονίζει στην ερώτησή του τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την ομαλή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των έργων από τους δικαιούχους. Όπως παρατηρεί, μια σειρά γραφειοκρατικών καθυστερήσεων είτε στην έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής, είτε στις τροποποιήσεις των Οδηγών Εφαρμογής, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, συνεχείς ανατιμήσεις των οικοδομικών υλικών, ελλείψεις σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έπρεπε να μοιραστεί σε πολλαπλά προγράμματα ταυτόχρονα, και βέβαια με τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης προκαταβολών από τα εμπλεκόμενα στα προγράμματα αυτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οδήγησαν αναπόφευκτα σε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εγκεκριμένων έργων.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών δεν οφείλονται σε αμέλεια των δικαιούχων πολιτών αλλά ξεκάθαρα σε λόγους ανωτέρας βίας, ζητώντας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος να προχωρήσει σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, «η παράταση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας σε ολόκληρη τη χώρα. Δεχόμαστε καθημερινά οχλήσεις για παράταση της προθεσμίας όχι μόνο από δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών αλλά και από συναδέλφους μου μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων, με αντίστοιχη θεσμική διαμαρτυρία και από τα παραρτήματα του ΤΕΕ, όπως αυτό της Πελοποννήσου. Την ώρα που ο ουσιαστικός στόχος μας πρέπει να είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών προς όφελος των πολιτών, του περιβάλλοντος αλλά και της οικονομίας της χώρας, δεν επιτρέπεται να χαθούν εγκεκριμένοι πόροι και να βρεθούν εκτεθειμένοι όσοι έλαβαν εκταμιεύσεις προκαταβολών από τις τράπεζες, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους ίδιους τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Αυτό τόνισα με την Ερώτησή μου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητώντας του να προχωρήσει στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” σε όλη τη χώρα».