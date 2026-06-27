Ο Μαντάς για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βίντεο)

Ο κ. Μαντάς χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως μια ουσιαστική θεσμική μεταρρύθμιση που έρχεται να βάλει τάξη στη διαχρονική πολυνομία και στις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά συγκεντρώνεται σε έναν ενιαίο και σαφή κώδικα το σύνολο του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία δήμων και περιφερειών. Όπως ανέφερε, η ενιαία αυτή κωδικοποίηση ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει τις διαδικασίες, αποσαφηνίζει ρόλους και αρμοδιότητες και ενδυναμώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, έδωσε στον θεσμό των Τοπικών Κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αποτελούν τον πιο άμεσο και ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στην Πολιτεία και τον πολίτη. «Είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αυτοί που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε χωριού. Είναι αυτοί που πολλές φορές λειτουργούν όχι μόνο ως αιρετοί εκπρόσωποι, αλλά και ως βασικοί κοινωνικοί πυλώνες συνοχής και καθημερινής φροντίδας για τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι παρά τη σημασία του ρόλου τους, οι τοπικοί πρόεδροι εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν την αναγκαία θεσμική και λειτουργική ενίσχυση από την Πολιτεία, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές τους να προσφέρουν ακόμα περισσότερο στις κοινότητές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαντάς στη νέα πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, όπου το μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του «Προέδρου», αλλά του «Εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας». Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διαφοροποίηση που μπορεί να φαίνεται τυπική, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε ουσιαστική ή πολιτική υποβάθμιση του ρόλου αυτών των προσώπων. «Είτε λέγονται Πρόεδροι είτε Εκπρόσωποι, η αποστολή τους παραμένει ίδια: να κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό των μικρών χωριών και να αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στον πολίτη και τη διοίκηση. Και αυτό αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση, στήριξη και ενίσχυση», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαντάς επισήμανε ότι η επιτυχία του νέου Κώδικα θα κριθεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο η Πολιτεία θα δώσει στα στελέχη της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στις τοπικές κοινότητες τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους. «Ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Και ισχυρές τοπικές κοινωνίες σημαίνουν μια ισχυρότερη Ελλάδα», κατέληξε.