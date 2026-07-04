Ικανοποίηση Χρυσομάλλη για τις αιτήσεις γιατρών για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσαν στο βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη σε τηλεφωνική επικοινωνία τους, το Νοσοκομείο Καλαμάτας παρουσίασε κάλυψη 62,5% των προκηρυχθέντων θέσεων ενώ το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας 80%.

Για το Νοσοκομείο Καλαμάτας κατατέθηκαν συνολικά 23 αιτήσεις ιατρών για τις 10 καλυπτόμενες θέσεις. Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση για τη θέση Επιμελητή Β’ Ακτινολογίας και για τη θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας, ενώ για τις 5 θέσεις Παθολόγων Επιμελητών Β’ κατατέθηκε μόνο 1 αίτηση. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από περισσότερες της μιας αιτήσεις ιατρών, με μόνη εξαίρεση τις θέσεις Επιμελητών Β’ Παθολογίας-Ανατομίας και Πνευμονολογίας για τις οποίες υπάρχει από μια αίτηση ιατρού αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας δεν κατατέθηκε καμία αίτηση για τη θέση του Διευθυντή Ακτινολογίας, ενώ για τις υπόλοιπες 4 θέσεις ιατρών κατατέθηκαν συνολικά 12 αιτήσεις, με τη θέση του Διευθυντή Αναισθησιολογίας να έχει μόνο μια αίτηση υποψηφίου.

Επομένως, για το σύνολο των 21 θέσεων ιατρών που εξασφαλίστηκαν για τα δύο Νοσοκομεία της Μεσσηνίας κατατέθηκαν συνολικά 35 αιτήσεις και καλύπτονται συνολικά 14 θέσεις, ήτοι το 67% των αναγκών τους.

«Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ότι ο αγώνας που δώσαμε για να κρατήσουμε το Νοσοκομείο Καλαμάτας στα Άγονα Α’ και η προσωπική μου προσπάθεια για να ενταχθεί και η Κυπαρισσία στα Άγονα Α’ (όταν άλλοι πανηγύριζαν και ανακοίνωναν ως επιτυχία την αυτονόητη ένταξή της στα Άγονα Β’) φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Χάρη στα νέα κίνητρα που έχουν θεσμοθετηθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τα αποτελέσματα των αιτήσεων των υποψηφίων ιατρών για την κάλυψη των θέσεων στα δύο νοσοκομεία του νομού μας είναι απολύτως ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ρεαλιστικά για τη βελτίωση του υγειονομικού χάρτη της Μεσσηνίας. Πρόβλημα δημιουργείται με τις θέσεις παθολόγων, τη θέση αναισθησιολόγου και ακτινολόγου για την Καλαμάτα, καθώς και για τη θέση διευθυντή ακτινολόγου στην Κυπαρισσία, για τις οποίες, όπως έχει ήδη δεσμευτεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα προκηρυχθούν ξανά άμεσα. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι γενικά στη χώρα μας οι ανάγκες σε παθολόγους και αναισθησιολόγους είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τον αριθμό των ιατρών που επιλέγουν να ειδικευθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ αντίστοιχα οι περισσότεροι ακτινολόγοι επιλέγουν την ιδιωτική απασχόληση. Βεβαίως, τίποτα δε σταματά εδώ. Συνεχίζουμε τη προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας, σε στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των 2 Νοσοκομείων και με βάση τις ανάγκες τους. Γιατί σημασία έχει να δώσουμε στις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους την υγειονομική φροντίδα που δικαιούνται. Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι μόνο να ανακοινώνει, είναι να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου του και παράλληλα να επιδιώκει την ουσιαστική επίλυσή τους.», σημείωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.