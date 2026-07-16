Αναφορά Χαρίτση για την έλλειψη εργατών γης

“Η κυβέρνηση για άλλη μια χρονιά δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το ζήτημα της έλλειψης εργατών γης που πλήττει την αγροτική παραγωγή”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, με κοινοβουλευτική του αναφορά προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Αναφερόμενος στην έντονη ανησυχία του αγροτικού κόσμου της Μεσσηνίας για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες μετάκλησης εργατών γης, ο Αλ. Χαρίτσης κατέθεσε ως αναφορά την επιστολή της Ομάδας Παραγωγών ΑΕΣ-ΟΠ “Νηλέας”, η οποία καταγράφει τις σοβαρές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτημάτων για μετάκληση εργατών γης. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν ακόμη και τους 6 μήνες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασφυκτική πίεση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να καθίσταται αδύνατος ο έγκαιρος προγραμματισμός της επερχόμενης ελαιοσυγκομιδής.

Όπως επισημαίνεται, ενώ απομένουν μόλις 2 μήνες μέχρι την έναρξη της συγκομιδής της ελιάς, εκατοντάδες παραγωγοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αν και πότε θα εγκριθούν οι αιτήσεις τους για το απαραίτητο εργατικό δυναμικό, γεγονός που απειλεί άμεσα την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Με την αναφορά του, ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε “να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα τον πρωτογενή τομέα” και καταλήγει: “Η κυβέρνηση για άλλη μια χρονιά δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το ζήτημα της έλλειψης εργατών γης και των διοικητικών καθυστερήσεων που πλήττουν την αγροτική παραγωγή. Οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας δεν μπορούν να παραμένουν όμηροι της γραφειοκρατίας και της κυβερνητικής αδράνειας, την ώρα που διακυβεύεται η ίδια η

συγκομιδή του σημαντικότερου αγροτικού προϊόντος της περιοχής”.