Μαντάς για πρακτικές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων

Την ανάγκη λήψης νομοθετικών και ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζονται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων (Online Travel Agencies – OTAs), φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, μαζί με δεκατέσσερις ακόμη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με Ερώτηση προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι πλήθος ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων βρίσκονται αντιμέτωπα με πρακτικές που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό και επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερα υψηλές προμήθειες μεσιτείας που επιβάλλουν οι πλατφόρμες, ακόμη και επί του ποσού του Φ.Π.Α., οι επιθετικές και παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές, όπως η χρήση ονομάτων μη συμβεβλημένων καταλυμάτων, καθώς και η αξιοποίηση αδιαφανών μηχανισμών κατάταξης και ψηφιακών πρακτικών παραπλάνησης (dark patterns), που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν αποτελέσει αντικείμενο επίσημων καταγγελιών από τους θεσμικούς φορείς του κλάδου, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ζητήματος για τον ελληνικό τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά υπόθεση πιθανολογούμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων, έχοντας ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που υπέβαλε η υπό έρευνα πλατφόρμα.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι βουλευτές καλούν τα αρμόδια υπουργεία να εξετάσουν τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις προμήθειες που παρακρατούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και την απαγόρευση επιβολής προμήθειας επί του Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων. Παράλληλα, ζητούν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών διαφημιστικών πρακτικών και των λεγόμενων «dark patterns», καθώς και την αξιοποίηση των πορισμάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και μόνιμο πλαίσιο προστασίας της αγοράς.

Στόχος της κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα του τουρισμού, η προστασία των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η διασφάλιση ίσων όρων λειτουργίας της αγοράς προς όφελος τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των καταναλωτών.

Την ερώτηση συνυπογράφουν ακόμη οι βουλευτές Σπύρος Κυριάκης, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιώργος Βρεττάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Αγγελική Δεληκάρη, Μάρκος Καφούρος, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Λιούτας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Θανάσης Σταυρόπουλος, Φίλιππος Φόρτωμας και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.