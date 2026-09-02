Χαρίτσης: “Η κυβέρνηση αφήνει τον Ταΰγετο απροστάτευτο”

“Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ οι ανάγκες θωράκισης του Ταΰγετου, μόλις 2 εκ. ευρώ η χρηματοδότηση. Για άλλη μια χρονιά η κυβέρνηση αφήνει τον Ταΰγετο απροστάτευτο”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί την άμεση κάλυψη του τεράστιου χρηματοδοτικού κενού για τα αναγκαία έργα αποκατάστασης και θωράκισης του Ταϋγέτου, σημειώνοντας: “Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: οι συνολικές ανάγκες για ουσιαστικές παρεμβάσεις στον Ταΰγετο ξεπερνούν τα 15 εκ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξασφαλιστεί μόλις 2 εκ. ευρώ. Δηλαδή, παραμένει ακάλυπτο ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 13 εκ. ευρώ. Ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου και οι κοινότητες της Αλαγονίας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις βασικές υποδομές τους, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα”.

Επισημαίνει πως “δεν μπορεί οι κάτοικοι του Ταϋγέτου να ζουν κάθε χειμώνα με τον φόβο ότι μια έντονη βροχόπτωση θα κλείσει τους δρόμους, θα προκαλέσει νέες κατολισθήσεις ή θα καταστήσει απροσπέλαστα τα χωριά τους, καθώς η κρατική παρέμβαση μέχρι σήμερα περιορίζεται σε αποσπασματικές και ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις”.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι “το ζήτημα δεν είναι απλώς δημοσιονομικό. Αφορά την ασφάλεια των κατοίκων, την πρόσβαση στα χωριά, τη λειτουργία των βασικών υποδομών, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ζωή των ορεινών κοινοτήτων και τη δυνατότητα των ανθρώπων να παραμείνουν και να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους.

Στην ερώτησή του σημειώνει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και πολυετές πρόγραμμα παρεμβάσεων, που θα περιλαμβάνει την οριστική αποκατάσταση των ζημιών, τη σταθεροποίηση πρανών, την αντιμετώπιση των καθιζήσεων, την αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η ανάγκη άμεσης προετοιμασίας ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου. “Οι ορεινές κοινότητες του Ταϋγέτου δεν μπορούν να παραμένουν κάθε χρόνο όμηροι των καιρικών φαινομένων και των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση των υποδομών”, παρατηρεί ο Αλ. Χαρίτσης.

Τέλος, ζητεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς και από ποια χρηματοδοτική πηγή θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό των περίπου 13 εκ. ευρώ, ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα, εάν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης τεχνική καταγραφή των επικίνδυνων σημείων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών.