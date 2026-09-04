Ο Αλεξης Χαρίτσης για το νέο σχολείο Κορώνης

“Σε μια περίοδο που δεκάδες σχολεία κλείνουν, σε μια ύπαιθρο που ερημώνει, τα εγκαίνια ενός νέου, σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον σχολικού συγκροτήματος σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα είναι σίγουρα μια χαρμόσυνη εξέλιξη”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του στα social media για τα προχθεσινά εγκαίνια του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης.

Χαρακτηριστικά, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει:

“Χθες το απόγευμα είχα τη χαρά να παρευρεθώ στα εγκαίνια του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης. Μια σημαντική ημέρα για την εκπαιδευτική κοινότητα και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Πίσω από κάθε σημαντική υποδομή υπάρχει η δουλειά ανθρώπων, φορέων και θεσμών.

Στην περίπτωση του νέου σχολείου της Κορώνης υπάρχει μια πολυετής προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας, ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης – της προηγούμενης και της σημερινής δημοτικής αρχής, η σημαντική συμβολή του Μανιατάκειου Ιδρύματος και μια δημόσια πολιτική που εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιηθεί το σημαντικό αυτό έργο.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί τον Απρίλιο του 2019, ως Υπουργός Εσωτερικών, είχα την ευθύνη αλλά και την τιμή να υπογράψω την απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι», με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ.

Ο «ΦιλόΔημος» υπήρξε ένα καινοτόμο και εμβληματικό χρηματοδοτικό εργαλείο που σχεδιάσαμε την περίοδο 2018-2019 ακριβώς για να μπορούν οι Δήμοι να υλοποιούν αναγκαίες υποδομές. Με αξιοκρατικά κριτήρια, συγκεκριμένο πλάνο χρηματοδότησης και απόλυτο σεβασμό στους πολύτιμους δημόσιους πόρους.

Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να προσπάθησε να τον απαξιώσει, ακόμη και αλλάζοντας το όνομά του.

Όμως τα έργα δεν αλλάζουν όνομα. Τα έργα μένουν. Έργα που σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν, δημοπρατήθηκαν και υλοποιούνται μέχρι σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα.

Και το νέο σχολείο της Κορώνης είναι ένα από αυτά. Σε μια περίοδο που δεκάδες σχολεία κλείνουν, σε μια ύπαιθρο που ερημώνει, τα εγκαίνια ενός νέου, σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον σχολικού συγκροτήματος σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα είναι σίγουρα μια χαρμόσυνη εξέλιξη.

Ένα σύγχρονο σχολείο που θα υπηρετήσει για πολλές γενιές τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Καλή σχολική χρονιά!”.