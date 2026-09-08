Χρυσομάλλης: «Αρθηκε σοβαρή αδικία εις βάρος των Προέδρων Κοινοτήτων»

Σύμφωνα με το άρθρο 296 του νέου Κώδικα τροποποιήθηκαν τα έξοδα κίνησης που δίνονταν στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και αντικαταστάθηκαν με έξοδα παράστασης. Με την τροποποίηση καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες διατάξεις του παλαιού Κώδικα και οι όποιες αλλαγές είχαν ενσωματωθεί σε αυτόν».

Αυτό επισημαίνει ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Μίλτου Χρυσομάλλη σύμφωνα με την οποία «Η αλλαγή, όμως, αυτή προφανώς από αβλεψία δεν ενσωμάτωσε την πρόβλεψη που υπάρχει ήδη από το 2023, στο νόμο 5043/2023 και επί υπουργίας Μάκη Βορίδη, η οποία όριζε ότι από το φορολογικό έτος 2023 τα έξοδα κίνησης που χορηγούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του παλαιού Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης δεν υπόκειντο σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση, τέλος, εισφορά, δεν δεσμεύονταν ούτε συμψηφίζονταν με βεβαιωμένα χρέη και δεν υπολογίζονταν στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Σήμερα, με το άρθρο 114 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα» υπουργός Εσωτερικών έρχεται να άρει αυτήν την αδικία και να διορθώσει την αβλεψία της Διοίκησης, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της αρχικής πρόβλεψης του αφορολόγητου και ακατάσχετου των εξόδων παράστασης και μεταφέροντας ουσιαστικά στο νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ίδια πρόβλεψη αφορολόγητου και ακατάσχετου που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε τον Απρίλιο του 2023.»