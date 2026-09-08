Μαντάς: “Η κυβέρνηση αναγνώρισε την προσφορά των προέδρων Κοινοτήτων”

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που ξεκινά να συζητείται αύριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται ότι τα έξοδα παράστασης των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά, ενώ παράλληλα δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη. Επιπλέον, δεν συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια που λαμβάνονται υπόψη για την παροχή κοινωνικών ή προνοιακών επιδομάτων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανταποκρίνεται σε αίτημα που είχε θέσει από τον περασμένο Ιούλιο ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αμέσως μετά την αύξηση της αποζημίωσης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, βάσει του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως είχε επισημάνει τότε ο Μεσσήνιος βουλευτής, η αλλαγή από τα έξοδα κίνησης στα νέα έξοδα παράστασης και η αύξηση της σχετικής αποζημίωσης αποτελούσαν ένα σημαντικό βήμα αναγνώρισης του έργου τους, είχε ζητήσει όμως το οικονομικό όφελος να αποδίδεται στο σύνολό του στους ίδιους, χωρίς να περιορίζεται από τη φορολόγηση ή άλλες κρατήσεις.

Με τη νέα ρύθμιση, το αίτημα αυτό ικανοποιείται πλήρως και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν πλέον να λαμβάνουν ακέραιο το ποσό των εξόδων παράστασης που προβλέπει το νέο πλαίσιο. Σε δήλωσή του, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι «οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, δίπλα στους πολίτες και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η κυβέρνηση αναγνώρισε έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο και την προσφορά τους και, με τη νέα αυτή ρύθμιση και την άμεση εφαρμογή της, διασφαλίζεται πλέον ότι το όφελος της αύξησης των εξόδων παράστασης θα αποδίδεται στο σύνολό του στους ίδιους, ως μια δίκαιη και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».