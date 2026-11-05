Δρομολογείται αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας - Ικανοποίηση Μαντά για τις ανακοινώσεις Γεωργιάδη

Σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στη Μεσσηνία αποτελεί η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη δρομολόγηση των επόμενων βημάτων για την αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Περικλή Μαντά: «Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας της Τριφυλίας, με καθοριστική τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας τον περασμένο Ιούλιο, κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά.

Κατά τη συνάντηση εκείνη είχε παρουσιαστεί αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της αποσύνδεσης των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της Τριφυλίας και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Παράλληλα, είχε αναδειχθεί η διαχρονική και ευρεία στήριξη του αιτήματος από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ικανοποίηση μιας διαχρονικής διεκδίκησης της Τριφυλίας, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των κατοίκων και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους επισκέπτες της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε: “Τον περασμένο Ιούλιο είχαμε επισημάνει ότι η αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας παραμένει "εφικτός και ρεαλιστικός στόχος". Οι σημερινές ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να γίνει πράξη. Η αυτονόμηση του νοσοκομείου αποτελεί ένα δίκαιο, τεκμηριωμένο και διαχρονικό αίτημα της τοπικής μας κοινωνίας, το οποίο διεκδικήσαμε με συνέπεια και επιμονή.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε στη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία της Τριφυλίας. Όλοι μαζί καταφέραμε να κρατήσουμε το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα και να συμβάλουμε στην προώθηση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών λύσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τον Δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή συντάχθηκε με το αίτημα, δεσμευόμενος παράλληλα ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες του θεσμικού πλαισίου, ώστε ο Δήμος Τριφυλίας να παρέχει επιπλέον κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου, όπως και τα μέλη της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Θανάση Πετρόπουλο, την αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη και τον διευθυντή Διοικητικού Θεόδωρο Ντέντε, τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας και ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο Σπύρο Χηνόπουλο και τα μέλη Ελένη Κουρέτα και Χαρά Παπαδοπούλου, τον Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου, όπως και όλους τους φορείς και τους απλούς πολίτες της Τριφυλίας, που αγκάλιασαν, στήριξαν, ενίσχυσαν και πολλαπλασίασαν την κοινή μας προσπάθεια.

Καθοριστικής σημασίας ήταν επίσης τα ψηφίσματα που εξέδωσαν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Πύλου-Νέστορος και Ζαχάρως, τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την καθολική υποστήριξη του αιτήματός μας. Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι με τεκμηριωμένες προτάσεις, συνεργασία και σταθερή διεκδίκηση μπορούμε να πετυχαίνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Και σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση οφείλουμε να παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι”».