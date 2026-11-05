Ερώτηση Χρυσομάλλη για δόμηση στάσιμων οικισμών

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στο δήμο Δυτικής Μάνης λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση οικοδομικών αδειών από την ΥΔΟΜ Καλαμάτας για τις περιπτώσεις εκείνες που εμπίπτουν στη ζώνη των 800μ., έπειτα από διευκρινιστικό ερώτημα που απέστειλε η Υπηρεσία προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Μίλτος Χρυσομάλλης προχώρησε στην κατάθεση ερώτησης, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να τον ενημερώσει εάν συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα του 1982. Παράλληλα, ζητά από τον Υπουργό να τον ενημερώσει εάν προτίθεται να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που του έχει θέσει η ΥΔΟΜ Καλαμάτας καθώς και να διευκρινίσει τη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα της δόμησης στη ζώνη των 800μ. των στάσιμων οικισμών. «Το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιοκτησία τους πλήττεται για δεύτερη φορά από την καθυστέρηση και την αβελτηρία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δώσει άμεσα λύσεις, με αποτέλεσμα σοβαρά θέματα να χρονίζουν χωρίς λύση. Μετά την εκτός σχεδίου δόμηση, τώρα εμφανίζεται πρόβλημα με τη δόμηση στη ζώνη των 800μ. των στάσιμων οικισμών προ του 1923, ένα πρόβλημα που έχει πλήξει ειδικά τα χωριά της Μάνης.

Η καθυστέρηση που εντοπίζεται στην έκδοση οικοδομικών αδειών στην εν λόγω κατηγορία ακινήτων, έχει προκύψει από την καθυστέρηση του Υπουργείου να απαντήσει σε ερώτημα που του απέστειλε η ΥΔΟΜ Καλαμάτας, ζητώντας διευκρινίσεις. Και παρά τα αρκετά δικά μου τηλεφωνήματα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε για το θέμα με την αρμόδια Υφυπουργό Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, παρόντων των Δημάρχων Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα καθώς και αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, δύο μήνες μετά την αποστολή του ερωτήματος της ΥΔΟΜ, το Υπουργείο δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στα ερωτήματα για να βρεθεί οποιασδήποτε μορφής λύση.

Αποτελεί όμως υποχρέωση του Κράτους που απορρέει από το Σύνταγμα, τόσο το να ρυθμίζει την πολεοδόμηση και την χωροταξία της χώρας, αλλά και παράλληλα να προστατεύει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ιδιοκτησία, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και κοινούς κανόνες για όλους του πολίτες. Η καθυστέρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος οδηγεί μια νέα κατηγορία ιδιοκτητών σε διαρκή ομηρία, αντίστοιχη με αυτή που δημιουργήθηκε με την εκτός σχεδίου δόμηση, για την οποία εκκρεμεί μια λύση εδώ και 3,5 χρόνια. Ελπίζω το Υπουργείο να απαντήσει σύντομα, δίνοντας τις κατευθύνσεις που πρέπει, προκειμένου οι πολίτες της Μάνης να μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας μας, χωρίς να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας.», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.