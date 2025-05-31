«Δια φόβου και ελέου»: Νέο βιβλίο-cd από τις εκδόσεις "Μετρονόμος"

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μετρονόμος» σε βιβλίο–cd (δίγλωσση έκδοση) ο κύκλος επτά νέων τραγουδιών, σε μουσική του Τάσου Γιαννούση και στίχους της Γεωργίας Παπαδοπούλου, με τον τίτλο «Δια φόβου και ελέου».

Τραγούδια που πραγματεύονται την ανάγκη που έχουμε όλοι μας για μια πιο απλή και ουσιαστική ζωή, μια ζωή πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Με το μπουζούκι και την οικογένειά του (τζουράς, μπαγλαμάς, μεσομπούζουκο) πάντα εκεί, το ηχόχρωμα του δίσκου είναι αυτό της ελληνικής λαϊκής μπάντας, από το λιτό του ρεμπέτικου μέχρι την πλήρη ανάπτυξή της τα ύστερα χρόνια. Έτσι, το βάλς, το τσιφτετέλι, ο απτάλικος, ο καρσιλαμάς, το ζεΐμπέκικο, ο τσάμικος και το... μπλουζ που ακούγονται στον δίσκο, φιλτράρονται μέσα από το πρίσμα του συνθέτη και των εξαίρετων μουσικών που συμμετείχαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι: Θανάσης Βαλάσκας, Τάσος Γιαννούσης, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Νίκος Πλιός και Πάνος Ρεντίφης.

Ακούστε τα τραγούδια του άλμπουμ «Δια φόβου και ελέου« εδώ:

Παίζουν οι μουσικοί:

Δήμος Βουγιούκας: ακορντεόν

Τάσος Γιαννούσης: μπουζούκι, τζουρά, μπαγλάμα, στρέλα

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Γιάννης Δάφνος: μπαγλαμάς

Δημήτρης Κουφογιώργος: μπουζούκι, κλασική κιθάρα, μπαγλαμά

Μιχάλης Μπακάλης: κρουστά, τύμπανα

Γιώργος Παπαδόπουλος: ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, δωδεκάχορδη κιθάρα

Νίκος Πλατύραχος: πιάνο

Νίκος Πλιός: ακουστική κιθάρα, λαούτο

Αντώνης Τζίκας: κοντραμπάσο

***

Ο Tάσος Γιαννούσης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Άρχισε να παίζει τρίχορδο μπουζούκι στην ηλικία των εννέα ετών, μαθητεύοντας δίπλα στον Θανάση Μπάστα ή «Συριανό». Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έχει συνεργαστεί με πλειάδα καλλιτεχνών, είτε ως σολίστας είτε ως τραγουδιστής είτε ως μέλος μουσικών σχημάτων σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δισκογραφία κ.ά (ενδεικτικά συνεργάστηκε με τους: Νίκο Πλατύραχο, Ε.Ζάχο-Παπαζαχαρίου, Γιάννη Γιαρό, Γιώργο Νταλάρα, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Σταμάτη Κραουνάκη, Θεόδωρο Κουέλη, Κατερίνα Τσιρίδου, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Νίκο Πλιό, Το Γνωστό Τρίο, Ρεμπελέτικο, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ, Χορωδία ΕΡΤ, κ.ά.). Ο δίσκος «Δια φόβου και ελέου», είναι η δεύτερη ολοκληρωμένη του συνθετική δουλειά μετά το «Πρώτο πιάτο» (οκτώ πρωτότυπες ορχηστρικές συνθέσεις για μικρή ορχήστρα με μπουζούκια).

***

Η Γεωργία Παπαδοπούλου, διπλωματούχος ξεναγός, ασχολείται συστηματικά με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και λαϊκού πολιτισμού. Ξεκουράζεται από τα ταξίδια γράφοντας έμμετρα τις σκέψεις της, που φαντάζεται να μελοποιούνται από φίλους της μουσικούς και να ζωντανεύουν από τα χέρια και τις φωνές επίσης φίλων μουσικών. Στίχοι της έχουν μελοποιηθεί από τους μουσικούς Βασίλη Μασσαλά, Ειρήνη Νερομυλιώτη, Νίκο Πλιό και Περικλή Μπισκίνη και έχει κυκλοφορήσει δίσκο με παιδικά τραγούδια, τα τραγούδια «Της Σοφίας».