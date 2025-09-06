Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο: Χρονιά αφιερωμένη στο Μολιέρο με δύο παραγωγές

«Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε» - Μολιέρος. Με αυτό το φωτεινό μότο το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης την αγκαλιά του για την πρώτη συνάντηση της νέας θεατρικής χρονιάς.

Η αίθουσα γέμισε από πρόσωπα χαμογελαστά, γνώριμα αλλά και καινούργια. «Η ενέργεια της βραδιάς μας θύμισε πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος τη συνάντηση, τη συνεργασία και τη δημιουργία. Και τι καλύτερη αφορμή από μια χρονιά αφιερωμένη στον Μολιέρο» τονίζεται σε σχετική ανάρτηση στο facebook. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΕΘ προχωρά σε δύο σπουδαίες παραγωγές. Πρόκειται για τον «Αρχοντοχωριάτη» για το παιδικό (και όχι μόνο) κοινό, και για τον «Μισάνθρωπο» για τη μεγάλη σκηνή. Δύο έργα που, με χιούμορ και ευαισθησία, ανοίγουν παράθυρα στη σκέψη και την ψυχή. Για τις παραγωγές μίλησαν ο νέος σκηνοθέτης του ΜΕΘ Γιάννης Δρίτσας και ο πρόεδρος του θεατρικού σχήματος Βενετσάνος Μπαλόπουλος.