Εορταστικό κλίμα στον Μελιγαλά

Τη Γέννηση Της Παναγίας τιμά ο Μελιγαλάς αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το παραδοσιακό πανηγύρι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, “με κατάνυξη, θρησκευτική ευλάβεια και γιορτινή διάθεση, ο Μελιγαλάς τιμά και φέτος την Κυριακή 7 και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη γιορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου στον φερώνυμο ναό. Δύο μέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και χαρά περιμένουν κατοίκους και επισκέπτες από ολόκληρη τη Μεσσηνία, με την περιοχή να φοράει ήδη τα γιορτινά της και να υποδέχεται το πλήθος των πιστών και των φίλων του τόπου.

Η Γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της Ορθοδοξίας. Η Παναγία, η μητέρα όλων μας, τιμάται με κατάνυξη και προσευχή, ενώ οι κάτοικοι του Μελιγαλά, πιστοί στην παράδοση, κάθε χρόνο συρρέουν στον ναό Γενεσίου Της Θεοτόκου να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να λάβουν ευλογία. Η πόλη πλημμυρίζει από ψαλμωδίες, ενώ η λιτάνευση της εικόνας αποτελεί κορυφαία στιγμή του εορτασμού, συγκινώντας όλους όσοι παρευρίσκονται”.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αύριο Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον ναό Γενεσίου Της Θεοτόκου. Στις 7.45 λιτάνευση της εικόνας στους κεντρικούς δρόμους του Μελιγαλά, με επικεφαλής τον κλήρο και τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Την πομπή θα συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική Οιχαλίας.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το πρωί, πανηγυρική θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και στις 9.45 επίσημη δοξολογία.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Στον Μελιγαλά βρίσκεται σε εξέλιξη το παραδοσιακό πανηγύρι, που αποτελεί έναν θεσμό που κρατάει δεκαετίες και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του τόπου. “Οι δρόμοι του Μελιγαλά γεμίζουν και πάλι με μουσικές, χρώματα, γεύσεις και παιδικά γέλια, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους”, αναφέρει ο Δήμος Οιχαλίας και καταλήγει: “Είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει γενιές, φιλοξενεί επισκέπτες και αναβιώνει έθιμα που κρατούν ζωντανή την ιστορία και τον πολιτισμό μας”.