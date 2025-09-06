Πολυπληθής συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα (Βίντεο+φωτογραφίες)

Εκατοντάδες κόσμου έδωσαν το παρών το απόγευμα του Σαββάτου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα.

Άτομα όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, ζητώντας δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι πρόεδροι του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά.

Στις τοποθετήσεις τους, απαίτησαν δικαιοσύνη και να πάνε φυλακή οι υπεύθυνοι. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.