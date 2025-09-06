eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου 2025 20:01

Πολυπληθής συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα (Βίντεο+φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Πολυπληθής συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα (Βίντεο+φωτογραφίες)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκατοντάδες κόσμου έδωσαν το παρών το απόγευμα του Σαββάτου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στην Καλαμάτα.

Άτομα όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, ζητώντας δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι πρόεδροι του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά.

Στις τοποθετήσεις τους, απαίτησαν δικαιοσύνη και να πάνε φυλακή οι υπεύθυνοι. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/341903-polyplithis-sygkentrosi-diamartyrias-gia-ta-tempi-stin-kalamata-vinteo-fotografies#sigProId4d776831f7

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις