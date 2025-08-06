"Πειρατές στον πεζόδρομο – Από τα ’80s στη Γενιά Ζ" της Μυρτώς Αναγνωστοπούλου

Ενα απρόβλεπτο, πικρόγλυκο ταξίδι στην καθημερινότητα, μέσα από τη ματιά μιας συγγραφέως που ξέρει να αποστάζει ποίηση και σαρκασμό στις πιο απλές στιγμές. Οι ήρωες των ιστοριών –πειρατές των πεζοδρόμων και των πεζών– κινούνται ανάμεσα στο τότε και το τώρα, στη θύμηση και την επινόηση, κουβαλώντας χιούμορ, τρυφερότητα και υπόγεια οργή. Μικρές σκηνές από τη ζωή, τις εμμονές, τα βλέμματα, τα θραύσματα μιας Ελλάδας που αλλάζει –ή που επιμένει να μένει ίδια. Ένα βιβλίο-κολάζ που μιλά για το παρελθόν, τη Γενιά Ζ, τους άγγελους και τις λέξεις που δεν στέκονται εύκολα μέσα στο ποίημα –γιατί συνεχώς τριγυρνούν.