ΣΤΑΣΥ: Η προειδοποίηση των εργαζόμενων για τον Πειραιά μόλις 5 ημέρες πριν το δυστύχημα!

Mόλις πέντε ημέρες πριν το δυστύχημα του στοίχισε τη ζωή στον 60χρονο αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, η επιτροπή υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση της εταιρίας για την επικινδυνότητα του χώρου.

Στη σχετική επιστολή, που “έφυγε” από το mail της επιτροπής στις 21 Νοεμβρίου με παραλήπτη τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΑ.ΣΥ., τονίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελλοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσων εργάζονται σε αυτό”.

Είναι πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η προειδοποίηση ελάχιστα 24ώρα πριν καταπλακωθεί από βάρη εκατοντάδων κιλών ο άτυχος εργαζόμενος.

Στην ίδια επιστολή αναφέρονται επίσης τα εξής:

“Σήμερα στη ΣΤΑ.ΣΥ. υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου, δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης και παράλληλα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι υπέργηρο για τη θέση εργασίας που κατέχει”.

“Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι σε εργολάβους, που είναι εκατοντάδες πλέον στη ΣΤΑ.ΣΥ., έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες κινδύνου σοβαρού εργατικού ατυχήματος ή και θανατηφόρου δυστυχήματος”.

“Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών, που τεκμηριώνουν αύξηση της συχνότητας εργατικών ατυχημάτων για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε βάρδιες, με ευέλικτα ωράρια και με μικρό χρόνο ανάπαυσης, καθώς και σε νυχτερινή εργασία, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι βρίσκονται πολλές ώρες κάτω από συνθήκες αυξημένου άγχους”.

“Καταγράφεται ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ενώ έχουν εξουθενωθεί στη θέση εργασίας που κατέχουν, να παραμένουν σε αυτή για να μην υποστούν δραστική μείωση των αποδοχών τους (π.χ. από αμοιβές Αργιών, Νυχτερινών, Υπερωριών κλπ)”.

“Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει να γίνει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Η εκτίμηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία, αλλά και για την ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στον χώρο εργασίας. Δεν έχουμε λάβει καμία σχετική έκθεση”.

Πηγή: news247.gr