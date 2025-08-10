Ο συγγραφέας με αφορμή τα 90 χρόνια από την μεγαλύτερη κοινωνική εξέγερση του μεσοπολέμου, παρουσιάζει την προετοιμασία, το σχέδιο και τα γεγονότα της εξέγερσης όπως καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στον Τύπο της εποχής αλλά και κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις που σχετίζονται με αυτά.
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025 14:18
Νέο ΔΩΡΕΑΝ e-book από την Ηλία Μπιτσάνη: "Η μεγάλη σταφιδική εξέγερση του 1935"Γράφτηκε από τον Ηλίας Μπιτσάνης
Με τίτλο «Η μεγάλη σταφιδική εξέγερση του 1935» κυκλοφόρησε το νέο ηλεκτρονικό βιβλίο του Ηλία Μπιτσάνη.
