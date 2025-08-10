eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Νέο ΔΩΡΕΑΝ e-book από την Ηλία Μπιτσάνη: "Η μεγάλη σταφιδική εξέγερση του 1935"

Με τίτλο «Η μεγάλη σταφιδική εξέγερση του 1935» κυκλοφόρησε το νέο ηλεκτρονικό βιβλίο του Ηλία Μπιτσάνη.

Ο συγγραφέας με αφορμή τα 90 χρόνια από την μεγαλύτερη κοινωνική εξέγερση του μεσοπολέμου, παρουσιάζει την προετοιμασία, το σχέδιο και τα γεγονότα της εξέγερσης όπως καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στον Τύπο της εποχής αλλά και κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις που σχετίζονται με αυτά. 

Διαβάστε το βιβλίο ΕΔΩ

